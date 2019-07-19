Son Dakika Haberleri: Yıllardır bekledikleri durağa kavuştular
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Yıllardır bekledikleri durağa kavuştular

25 dakika önce

Elmalı ve Serik'te vatandaşların durak talepleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede otobüs duraklarının montajını yaptı.

Yıllardır bekledikleri durağa kavuştular, System.String[]
Elmalı ve Serik'te vatandaşların durak talepleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede otobüs duraklarının montajını yaptı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalı'da Otogar Sokak ile Ünal Özgödek Caddesi'nin kesiştiği kavşağa durak isteyen vatandaşların talebini kısa sürede yerine getirdi. Ekipler, Elmalıların yıllardır durak olarak kullandığı alanın 20 metre ilerisine kaldırımın en uygun noktasına kapalı durak yerleştirdi. Serik İlçesine bağlı Merkez Mahallesi ve Yukarıkocayatak Mahallesi'nin de durak talepleri anında yerine getirildi. Vatandaşlar taleplerine kısa sürede cevap verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. - ANTALYA
Elmalı, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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