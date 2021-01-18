Son dakika haberi! Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi! Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Son dakika haberi! Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Son Güncelleme: 18.01.2021 09:26

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, vatandaşların beslediği yaklaşık 15 kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, vatandaşların beslediği yaklaşık 15 kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Mahalleli, kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yılbaşı gecesinden sonra yıllardır besledikleri yaklaşık 15 kedinin bir anda ortadan kaybolduğunu fark etti. Kediler, beslendikleri yere dönmeyince Zeliha Güler (57), çevrede aramaya başladı. Kedileri etraftaki sitelerin görevlilerine soran Güler, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Kedilerin sokak köşelerinde, bazı evlerin bahçelerinde ölüsünün bulunduğunu öğrenen Güler, hayvanların zehirlendiklerini iddia etti. Güler, büyük üzüntü yaşadı.

'HER SOKAKTA KEDİ ÖLÜSÜ BULUYORUZ'

Yıllardır besledikleri kedilerin zehirlenmesine tepki gösteren Güler, "9 yıldır burada bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Bir hayvansever olarak çöpün kenarından karınlarını doyurmaya çalışan kedileri kendi imkanlarımızla besliyorum. Yılbaşından sonra işe geldiğimde beslediğim bütün kedilerin yok olduğunu gördüm. Çevrede arama yaptığımızda kedi ölümleri ile karşılaştık. Hala da cansız kedi buluyoruz. Dün bir tanesini gördüm, çöpe atmışlar, üzüntüden bakamadım. Beslemiş olduğum bir anne idi. Çok üzüldüm. 15'e yakın kedimiz kayboldu. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz" dedi.

'SOKAKTA HAYVAN KALMADI'

Kedilerle birlikte zehirli yiyeceklerden yiyen kuşların da öldüğünü söyleyen Güler, "Sokakta hayvan kalmadı. Tecrübeli anneler uzaklaşmış yememiş, ama yavruların çoğu öldü. Bunları yapanları vicdana, merhamete davet ediyorum. Burada hayvan beslemeyin, tembelliğe alıştırıyorsunuz diyorlar. Biz zaten hayvanların doğal yaşam alanlarını katletmiş durumdayız. Bizim ne kadar hakkımız varsa onların da hakkı var. Allah'ın yarattığı canı Allah alır, lütfen biraz merhamet edin" diye konuştu.

Sokakta kedileri besleyen hayvansever Betül Toprak da kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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