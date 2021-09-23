Yıllardır çalıştı, bir dakikada çalındı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir vatandaşın, yıllardır fabrikada çalışarak biriktirdiği paralarla aldığı arabası çalındı.

Sabah kalktığında yeni aldığı arabasını yerinde bulamayan Semih Arabacı şok oldu. Arabacı, "77 AAD 173 plakalı beyaz Doğan aracımı her gün olduğu gibi evimin önüne parke ediyordum. Sabah kalktığımda arabamın yerinde olmadığını görünce bir an için ne olduğunu anlayamadım. Kendime gelince arabamın çalındığını anladım. Fabrikada çalışıyorum. Yıllardır biriktirdiğim param ile aldığım ilk arabam çalındı. Çok üzgünüm, yetkililerden ve görenlerden yardım bekliyorum" diye konuştu. - BURSA