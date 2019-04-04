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Yıllardır Çalıştığı Belediyeye Başkan Seçildi

56 dakika önce

Bursa'nın 53 bin nüfuslu Yenişehir ilçesinde belediyenin tahakkuk servisinde uzun yıllar şef olarak çalışan ve girdiği yerel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'den başkan seçilenDavut Aydın mazbatasını aldı.

Yıllardır Çalıştığı Belediyeye Başkan Seçildi, System.String[]
Bursa'nın 53 bin nüfuslu Yenişehir ilçesinde belediyenin tahakkuk servisinde uzun yıllar şef olarak çalışan ve girdiği yerel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'den başkan seçilen

Davut Aydın mazbatasını aldı.

Davut Aydın'ın yaşadıkları filmleri aratmıyor.Yenişehir Belediyesi Tahakkuk Servisi'nde uzun yıllar şef olarak çalışan, seçimlerde de Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'den Belediye Başkanı seçilen Davut Aydın, "Sorumluluğumuz büyük. Vatandaşımızın teveccühüne mazhar olmaya çalışacağız. Benim 2 Genel Başkanım, 2 İlçe Başkanım ve 2 partiden milletvekillerim var. Çok daha güçlendik. Yenişehir'e güzel hizmetler yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti el ele verip vatandaşımıza hizmetkar olacağız" dedi.

34 bin 575 oydan 16 bin 637'sini alarak Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Davut Aydın ve meclis üyeleri Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende mazbatalarını aldılar. Törene partililer, meclis üyeleri, ilçe başkanları Belediye Başkanı Davut Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çiçek göndermeyin"

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Aydın, "Onlardan tek ricam var. Lütfen çiçek yollamayın. Yenişehir Engelliler Derneği'ne bağış yapmanızı istiyorum. Çicekler solmasın ama engelliler de unutulmasın" dedi.

Mazbatasını alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın görevi törenle yarın Cuma namazından sonra teslim alacağı öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

MHP, Bursa, Aydın, Yenişehir, Güncel
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