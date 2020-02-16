Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular - Son Dakika
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Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular

7 saat önce

Kayseri'de vatandaşlar, uzun yıllardır süren geleneği sürdürmek için kuyuları kar ile doldurdu.

Yıllardır devam eden gelenek için kuyuları kar ile doldurdular, System.String[]

Kayseri'de vatandaşlar, uzun yıllardır süren geleneği sürdürmek için kuyuları kar ile doldurdu.


İncesu ilçesine bağlı Kızılören Aşağı mahallede vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kuyulara kar doldurdu. Mahallede genç-yaşlı demeden hummalı bir şekilde çalışan vatandaşlar karın keyfini de çıkarmayı ihmal etmedi. Kızılören Aşağı mahalle muhtarı İdris Buğdaycı, "Atalarımızdan kalma bu kuyuları her sene kış aylarında mahalle sakinlerimiz ile birlikte karla dolduruyoruz. Kuyulardaki bu karlar yaz mevsiminde eriyince su ihtiyacımızın bir bölümünü buradan karşılıyoruz" dedi.


Buğdaycı, "Bu yıl sert geçen kış mevsiminde kar yağışı da fazla oldu. Çok şükür kuyularımızı karla doldurduk. Atalarımızdan kalan bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kızılören, Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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