Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor - Son Dakika

Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor

02.02.2021 10:33

Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Ali Sevilmiş, farkındalık oluşturmak için yıllardır mesire alanları başta olmak üzere doğaya atılan çöpleri topluyor Karaman'da Araştırma Görevlisi Dr.

Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor

KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Ali Sevilmiş, farkındalık oluşturmak için yıllardır mesire alanları başta olmak üzere doğaya atılan çöpleri topluyor

KARAMAN - Karaman'da Araştırma Görevlisi Dr. Ali Sevilmiş, yıllardır mesire alanları başta olmak üzere doğaya atılan çöpleri topluyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan Dr. Ali Sevilmiş, farkındalık oluşturmak ve çocuklarına örnek olması için yaz-kış demeden mesai bitiminde özel aracına binerek gittiği mesire alanlarında insanların doğaya attıkları çöpleri topladığını söyledi.

"Lise çağından beri çöp topluyor"

Sevilmiş, Karaman'da 9 aydan buyana doğadan çöp topladığını belirterek, "Uzun zamandır doğaya hiçbir şekilde çöp atmadım. Çocuklarımı da bu konuda eğitmek, örnek olmak istiyorum. Lise çağından beri doğaya çöp atmayarak zarar vermiyorum. Çünkü doğanın inanılmaz bir şekilde çok fazla pisletildiğini düşünüyorum. Farkındalık olarak ilk kendim başladım çöp atmamaya. Sonra doğadaki pis yerleri temizleyerek bu işi perçinledim. Bu öncelikli olarak beni rahatlatıyor. Çok kişinin pisletmesine karşı benim topraktaki pisliği almam ve çöp poşetinin içine koyup çöpe götürmem beni rahatlatıyor. Toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla bir atılma var. Bu şekilde giderse emin olun 1 metrekare temiz toprağımız, 1 bardak içecek temiz suyumuz kalmayacak. Ömrüm olduğu müddetçe de çöp toplamaya devam edeceğim" dedi.

"İnsanlar doğayı çöpleriyle pisletmesin"

İnsanlardan çöplerini doğaya atmamalarını isteyen Ali Sevilmiş, "İnsanlar piknik yapmak için gittikleri mesire alanlarında çöpleri doğada bırakmasınlar. Ufak bir parça deyip onu almamazlık etmesinler. Ufak parçalar çöp dağlarını oluşturuyor. Ufacık bir parça belki doğadaki bir canlının ölümüne veya suya karışarak suyun pislenmesine neden oluyor. Bu sebeple azami hassasiyet gösterilmesinin bizim geleceğimiz ve dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"150 metrekarelik alandan yüzlerce poşet çöp çıktı"

Karaman merkeze bağlı Dereköy'de bulunan mesire alanında temizlik yaptığını ve yapmaya da halen devam ettiğini anlatan Sevilmiş, ben sadece burada 100 metrekarelik bir ormanlık alan içerisinden 150 poşet çöp topladım. Buradan şunu anlamak geliyor, ufacık bir alanda bu kadar fazla çöpün çıkması, kirlenmede maksimumuzu yakaladığımız ve çok fazla çöpün doğaya atıldığı anlamına geliyor" dedi.

Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor
Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor
Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor
Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Karaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıllardır doğaya atılan çöpleri topluyor - Son Dakika


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