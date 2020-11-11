Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim

Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BÖLGESİNE GİTMİŞTİ

Şarkıcı Doğuş'un eşi 3 hafta önce çocuklarını babaları Doğuş'un yanına gönderip gazeteci olarak savaşın yaşandığı bölgeye gitmişti. Ülkesinin içinde bulunduğu zor günleri yakından takip eden Hidayetgizi, halkla röportaj yapmıştı.