Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
11.11.2020 14:47
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası başta Başken Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, sevince ortak olarak "Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi.
Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ BÖLGESİNE GİTMİŞTİ
Şarkıcı Doğuş'un eşi 3 hafta önce çocuklarını babaları Doğuş'un yanına gönderip gazeteci olarak savaşın yaşandığı bölgeye gitmişti. Ülkesinin içinde bulunduğu zor günleri yakından takip eden Hidayetgizi, halkla röportaj yapmıştı.
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