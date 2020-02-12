Yıllardır güvenlik nedeni ile kapalı olan yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıllarda güvenlik dolayısıyla tek taraflı olarak trafiğe kapatılan Hani Baba Caddesi üzerindeki yol yeniden trafiğe açıldı.



Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kudret Özçelik ile Trafik Komisyonu tarafından alınan karar ile cadde yeniden araç trafiğine açıldı. Caddeyi kullanan vatandaşların talepleri üzerine durum gözönüne alınarak yol yeniden hizmete açıldı.



Ağrı'nın huzur kenti olduğunu vurgulayan Başkan Sayan, "Sayın Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz ile birlikte vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda Hani Baba Caddemiz üzerinde trafiğe kapalı olan yolumuzu uzun yıllar sonra trafiğe açarak güvenlik nedeniyle kapatılan bölgelerin artık gönül rahatlığıyla halkın hizmetine sunulabileceğini gördük. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - AĞRI