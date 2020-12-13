Yıllardır hizmetlerden mahrum bırakılan Yüksekova'nın çehresi projelerle değişiyor - Son Dakika

Yıllardır hizmetlerden mahrum bırakılan Yüksekova'nın çehresi projelerle değişiyor

13.12.2020 11:03
Yıllardır hizmetlerden mahrum bırakılan Yüksekova'nın çehresi projelerle değişiyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin kalkınması ve daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçenin kalkınması ve daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Yüksekova'da görevlendirme yapılan belediye, hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle kente yeni kimlik kazandırdı.

Görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır ihmal edilen sorunları çözüme kavuşturan belediye, kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için yatırım atağı başlattı.

İlçenin kangrenleşen sorunlarından biri olan su sıkıntısının giderilmesi kapsamında Dilimli Barajı yakınında yapımına başlanan 80 milyon liralık su arıtma tesisindeki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Söz konusu tesis sayesinde ilçe sakinlerinin yıllardır özlemini duydukları temiz, kesintisiz içme suyuna kavuşturulması ve ilçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Yeni yapılan 300 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattını tamamlayarak hizmete sunan belediye, mahalle yollarının 30 kilometrelik kısmını beton asfaltla yeniledi.

Orta refüj aydınlatma çalışması yapılan çarşı merkezindeki Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklardaki yollar, sıcak asfaltla kaplandı, kaldırımlar yenilenerek şehir merkezi modern görünüme kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarının kışın sıcak yuvaya kavuşması, tedavi ve bakımlarının daha iyi şartlarda yapılması için "Hayvan Barınağı Projesi" hazırlandı.

Suüstü köyü yakınlarında inşa edilen ve 700'ü aşkın sokak hayvanının barınabileceği barınakta çalışmalar büyük oranda bitirildi.

Deprem riski nedeniyle imar çalışmalarına ağırlık veren belediye, binaların ruhsatlı ve depreme dayanıklı olup olmadığını araştırarak, elde ettiği verileri oluşturulan "deprem haritası"na işliyor.

"Şehrimizi kayıtlı bir şehir haline getireceğiz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak kentin alt ve üstyapı ile öncelikli sıkıntılarını ortaya koyarak bu doğrultuda çalışma yaptıklarını söyledi.

İlçenin yollarını çamurdan kurtarmak için çalışma başlattıklarını belirten Doğramacı, "Bugün itibariyle yaklaşık 30 kilometre sıkıştırılmış beton asfalt çalışmamız tamamlandı. Önümüzdeki yıla birkaç kilometrelik yerimiz kaldı. Şehir merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nin asfaltını yüzde 80 yeniden yaptık. Kaldırımlar yeniden yapıldı. İpek Yolu Caddesi'nin kaldırımlarıyla birlikte yapılması konusu da programa alındı. Gelecek sene onu da bitireceğiz." dedi.

Kentin imarıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Yüksekova birinci derece deprem kuşağında bir kent. Vatandaşlarla birlikte olası depreme hazırlanmak zorundayız. Bu noktada bütün şehrin deprem haritasını çıkartıyoruz. Ruhsatsız olan binalardan depreme dayanıklılık belgesi istiyoruz. Bunları haritamıza işleyeceğiz. Bu belgeyi alan binalara ruhsat vereceğiz. Böylece şehrimizi kayıtlı bir şehir haline getireceğiz. Kalitesizi binaları yıkıyoruz. Meralardaki kaçak yapıların da önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı uyardık, gerekli işlemleri de yapıyoruz."

"Tek amacımız, huzurlu, güzel, yaşanabilir bir Yüksekova inşa etmek.""

Kent merkezinden geçen Büyükçay Deresi'ni şehrin zümrüt gerdanlığı olarak gördüklerini anlatan Doğramacı, "Derenin etrafında sağlı, sollu bir rekreasyon projesi yapıyoruz. İçişleri Bakanımız buraya geldiğinde konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanımızla istişarede bulundular. Onlar da talimatlarını verdiler. İnşallah bu çalışmayı da gelecek sene başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Doğramacı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını ve onların desteğiyle ilçede büyük bir parkın yapımı konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Kentteki su sistemini yeniden yapılandırdıklarına vurgu yapan Doğramacı, şöyle devam etti:

"Su saatlerimizi tamamen değiştiriyoruz. Yüksekova'nın en büyük değeri sudur. Su kaynağımızı doğru değerlendirmek istiyorsak bu değişikliği yapmak zorundaydık. Artık uzaktan okunabilen kartlı sistemlerle şehrimizin su sistemini düzenleyeceğiz. Bu tesis hizmete girdiğinde şehrimizin 2050 yılına kadar su sorunu kalmayacak. Bu çalışmayla birlikte şehrimize akıllı şehircilik konsepti yerleşmeye başlayacak. İlerleyen zamanlarda yeni ve örnek bir şehir olacağız. Buna yönelik bütün projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Tek amacımız huzurlu, güzel, yaşanabilir bir Yüksekova inşa etmek."

"Sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak"

Doğramacı, ilçedeki sokak hayvanları sorununu çözmek için barınak projesi hazırladıklarını dile getirerek, "İnanıyoruz ki her cana verdiğimiz değer bize değer katacaktır. Yaptığımız yer gayet güzel. Bölgemizde örnek bir proje olacağını düşünüyorum. Burada hem hayvanlarımızı rehabilite etmek hem de kış şartları çetin geçen bu şehirde hayvanlarımızın barınabileceği bir yeri olsun istedik." diye konuştu.

Kentin kış turizmiyle ilgili önemli bir potansiyeli olduğunu anlatan Doğramacı, bunun ortaya çıkarılmasına yönelik girişimlerinin bulunduğunu ve ilçenin gelecekte yatırım, spor ve turizmle adından söz ettireceğini belirtti.

"Kent ormanı için çalışmalara başladık"

Kentte kış mevsimlerinin çetin geçtiğini ve karla mücadeleye hazır olduklarına vurgu yapan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Belediyemizin 16 aracı var, 8 araç da kiralıyoruz. Şehir içerisinde 12 ekiple herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde karla mücadele çalışması yürüteceğiz. Tarım ve Orman Bakanımız kent ormanı yapılması hususunda talimat verdi. Yaklaşık 1200 dönüm arazide kent ormanı oluşturulması için gerekli çalışmalara başladık. İnşallah yanında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edeceğimiz yaklaşık 200 dönüme de bir millet bahçesi yapımı hususunda çalışmamız var. Gençlik mektebine yönelik projemiz var. Gençlerimizle daha çok zaman geçirebileceğimiz, onlara tarihimizi, kültürümüzü ve kim olduğumuzu anlatabileceğimiz, birbirimizi anlayabileceğimiz bir ortam inşa etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuk akademisi çalışmalarımız da devam ediyor."

Sokak Hayvanları, Yüksekova, Yatırım, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıllardır hizmetlerden mahrum bırakılan Yüksekova'nın çehresi projelerle değişiyor - Son Dakika


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