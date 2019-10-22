Son Dakika Haberleri: Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü
Son Dakika Güncel Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü

Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü

56 dakika önce

Avustralya'da 2015 yılında yakalandığında uzun yıllardır kırkılmadığı ortaya çıkan ve dünya kamuoyunda gündeme oturan Chris isimli koyun öldü.

Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü, System.String[]

Avustralya'da 2015 yılında yakalandığında uzun yıllardır kırkılmadığı ortaya çıkan ve dünya kamuoyunda gündeme oturan Chris isimli koyun öldü.

BBC'nin haberine göre, bakıcıları, 2015'de Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) yetkilileri tarafından yakalanıp kırkıldığında üzerinden rekor miktarda, 41,1 kilo yün çıkan merinos koyunu Chris'in, New South Wales'de bakıldığı çiftlikte yaşlılıktan öldüğünü açıkladı.

Little Oak Koruma Alanı'nın internet sayfasında "Tatlı, akılı, dost canlısı ruhun kaybı karşısında çok üzgünüz." ifadesi kullanıldı.

Chris'in bir merinos koyunu için ortalama yaşam süresi olan 10 yaşında olduğu sanılıyordu.

Chris yakalandığında normalin neredeyse 5 katına varan yününün ağırlığının, hayvanın sağlığı için tehdit oluşturduğu açıklanmıştı.

Yünü ulusal kırkma şampiyonu Ian Elkins tarafından kesilmiş, Elkins, 35 yıllık meslek hayatında böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylemişti.

Yüzlerce Avustralyalı o dönemde koyunu sahiplenmeyi istemiş, yünü Ulusal Avustralya Müzesi'nde sergilenmişti.

Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne: Kör olası gözlerim görmeyeydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]