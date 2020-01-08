Yıllardır sorun haline gelen iş yerlerinin yıkımına başlandı - Son Dakika
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Yıllardır sorun haline gelen iş yerlerinin yıkımına başlandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınacak olan oto galericiler sitesinin yıkımına başlandı.

Yıllardır sorun haline gelen iş yerlerinin yıkımına başlandı, System.String[]

Şanlıurfa'da yeni yerine taşınacak olan oto galericiler sitesinin yıkımına başlandı.


Şanlıurfa'da yaklaşık 30 yıldır Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu ve Paşabağı mahallelerinde araba satışı yapan oto galericiler, yeni yapılan yerlerine taşınıyor. Uzun zamandır büyük bir sorun olan ve taşınması konusunda sıkıntılar yaşanan site, yetkililerin aldığı kararla boşaltılıyor. Daha önce defalarca süre tanınan iş yeri sahipleri, sürenin sona ermesiyle birlikte Eyyübiye ilçesindeki Akçakale çevre yolu üzerinde bulunan yeni yerlerine taşınmak için eşyalarını toplamaya başladı. Araçlarını ve büro malzemelerini alan galericilerin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazi üzerindeki iş yerleri ise yıkılıyor. Zamanlamanın kış ayına denk gelmesinin olumsuz olduğunu söyleyen iş yeri sahipleri, yeni yerin bütün esnafa yetmeyeceğini, geriye kalan esnaf için de bir yer yapılması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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