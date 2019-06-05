Yıllardır süren gelenek
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.
Düzce Eksi Sanayi Çarşısı esnafı geleneği bozmadı. Ramazan Bayramında Sanayi camisinde buluşan esnaflar namaz sonrası dua okundular ve bayramlaştılar. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programına genç yaşlı birçok esnaf katıldı. - DÜZCE
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