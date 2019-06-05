Son Dakika Haberleri: Yıllardır süren gelenek
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Yıllardır süren gelenek

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.

Düzce Eksi Sanayi Çarşısı esnafı geleneği bozmadı. Ramazan Bayramında Sanayi camisinde buluşan esnaflar namaz sonrası dua okundular ve bayramlaştılar. Bayramın ikinci günü gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma programına genç yaşlı birçok esnaf katıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
Düzce, Güncel
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