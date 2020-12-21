Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu - Son Dakika

Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu

21.12.2020 08:27
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde, torunlarıyla Toros Dağları'nın 500 rakımlı ormanlarından topladığı iğdeli andız ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştüren Sevgi Karakılçık (66), siparişlere yetişemiyor.

ADANA'nın Feke ilçesinde, torunlarıyla Toros Dağları'nın 500 rakımlı ormanlarından topladığı iğdeli andız ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştüren Sevgi Karakılçık (66), siparişlere yetişemiyor. Yıllardır andız pekmezi ürettiğini belirten Karakılçık, "Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.

İlçeye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı. Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti. Torunlarıyla birlikte Toros Dağları'nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor. Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, "Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz. Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı. Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.


Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu
Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu

Toros Dağları, Feke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıllardır ürettiği andız pekmeziyle 2 çocuğunu okuttu - Son Dakika


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