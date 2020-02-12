Yıllardır veremedikleri kilolarından obezite merkeziyle kurtuluyorlar - Son Dakika
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Yıllardır veremedikleri kilolarından obezite merkeziyle kurtuluyorlar

6 saat önce

Manisa Şehir Hastanesinde açılan Obezite Merkezi, defalarca denemelerine rağmen kilolarını veremeyen hastalara umut oldu.

Yıllardır veremedikleri kilolarından obezite merkeziyle kurtuluyorlar, System.String[]

Manisa Şehir Hastanesinde açılan Obezite Merkezi, defalarca denemelerine rağmen kilolarını veremeyen hastalara umut oldu.

Hastanede İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Mandacı'nın koordinatörlüğünde açılan merkez, eylül ayında hasta kabulüne başladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören obezite merkezine bugüne kadar 60 hasta başvurdu.

Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanların kabul edildiği merkezde, yapılan testlerin ardından tedavisine başlanan hastalar, 20'şerli gruplar halinde her hafta yapılan toplantılarda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlerle görüşerek haftalık fiziksel aktivitelerini, yediklerini ve duygu durumlarını anlatıp sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.

Uzman Doktor Emre Mandacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce hasta kabulüne başladıkları Obezite Merkezinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, her gün ortalama 3 hastanın merkeze başvurduğunu, durumu uygun olanları kabul edip tedavilerine başlayıp gruplar halinde tedavi sürecini yürüttüklerini söyledi.

Tedavide oldukça uzman bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Mandacı, şöyle konuştu:

"Buraya gelen hastaların çoğu yıllarca çeşitli yöntemler deneyip sonuç elde edemeyen hastalar genelde. Diyet, egzersiz denemişler ama hep bir şeyler eksik kalmış. Obezite sadece tek bir etkeni ortadan kaldırarak tedavi edilebilecek bir hastalık değil. Baktığımızda dünyada önlenebilir ölümlerin ikinci nedeni. Avrupa'da en fazla obezitenin olduğu ülke Türkiye ne yazık ki. Bir çok nedeni var, bizler obezite ekibi olarak bu nedenleri tek tek tespit edip, bu hastalığın tedavisini yapmaya çalışıyoruz."

"Bize motivasyon sağlıyor"

Katılımcılardan Erkut Abukan, 3 ayda 15 kilogram verdiğini, 112 kilodan 80 kiloya düşmeyi hedeflediğini belirterek, "Daha önce bu kadar azimli değildim. Burada her hafta doktorlarımızla görüşmek bizim için büyük bir şans. Bu bize büyük bir motivasyon sağlıyor. 43 yaşındayım, daha önce 4-5 kez denemem oldu, hiçbirinde böyle başarılı olamadım" dedi.

Başta şeker hastalığı olmak üzere diğer rahatsızlıklarından kurtulmak için Manisa Şehir Hastanesine başvurduğunu aktaran Nazire Yaşacan da 100 kilogram civarında başladığı program sayesinde 89 kilograma gerilediğini ifade etti.

Obeziteye bağlı yüksek şeker, karaciğer yağlanması, dizlerinde sıvı azalması ve hareket kısıtlılığı gibi şikayetle Obezite Merkezine başvuran Meryem Yaman Çiftçi ise 3 ayda 10 kilogram verdiğini kaydetti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Münire Karabaş Kuru da Obezite Merkezine beklediklerinin üzerinde bir ilginin olduğunu, alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Diyetisyen, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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