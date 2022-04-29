Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: "Ben evimde nefes alamıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: "Ben evimde nefes alamıyorum"

29.04.2022 19:50

Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: "Ben evimde nefes alamıyorum" "En az 4 yıllık gübreler var.

Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: "Ben evimde nefes alamıyorum"

"En az 4 yıllık gübreler var. Çevreye tamamen zararlı korkunç bir koku veriyor"

SAKARYA Sakarya'nın Kaynara ilçesinde yıllardır yol kenarına dökülen ve çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle tepki toplayan gübreler, vatandaşı isyan ettirdi. Gübrelerin ağaçlara zarar verdiğini belirten mahalle sakini, "Ben evimde nefes alamıyorum" dedi.

Kaynarca ilçesinde 3 mahalleyi birbirine bağlayan bağlantı yoluna dökülen gübreler mahalle halkının kabusu oldu. Gürpınar Mahallesi ile İmamlar Mahallesi arasında yer alan bağlantı yoluna dökülen hayvan gübreleri, çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle vatandaşı isyan ettirdi. 68 yaşındaki İsmail Kaya, o anları kayda alarak sesini duyurmaya çalıştı. Kaynarca Belediyesi'ne birçok kez durumu bildirdiklerini söyleyen Kaya, herhangi bir netice alamadıklarını aktardı.

"En az 4 yıllık gübreler var"

Evinin kenarındaki yolda bulunan gübre tepelerinden rahatsızlık duyduğunu belirten Kaya, "Köyüme ev yaptım ve burada oturuyorum. Çevre kirliliğine karşı yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini istiyorum. Bir yanda fandık bahçesi diğer yanda devlet ormanı var. Bu gübreleri buraya atanlar da bilerek koyduklarını ve geri alacaklarını söylüyor. Bölgedeki gübreler alınacak şekilde değil, en az 4 yıllık gübreler var. Çevreye tamamen zararlı, korkunç bir koku veriyor" dedi.

"Ben evimde nefes alamıyorum"

Gübrelerden yayılan kokunun rahatsız edici olduğunu aktaran Kaya, "Yol işlemez hale gelmiş, bu yol yapılacak ama hangi imkanla yapılacak? Bu gübre varken buralarını yapılması mümkün değil. Bir an önce bu atığın, çevre kirliliğinin temizlenmesi gerekiyor. Bu güzelim doğayı insanlar düşüncesizce, plansızca mahvetmiş. Yetkililerin bu duruma el atması, bu bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Bu yol yapılmadığı için insanların atık yeri olmuş ve doğayı kirletmişler. Bu gübreler bilinçli olarak bir yere yığılsa kullanılabilir. Atıldığı anda üzeri kapatılması veya yayılarak tarlaya kullanılması gerekiyor. İnsanlar bunları kullanmamışlar, tamamen zarar oluşmuş. Bazı ağaçlarda yanmış, gübreden kaynaklı oluşamıyor, büyüyemiyor. Ben evimde nefes alamıyorum, yanımda komşularımız var onlarda mağduriyet yaşıyor. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz. Buradaki ağaçlar kurumuş ve bu gübreler buradan kaldırılmazsa orman katliamı söz konusu" dedi.

Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: Ben evimde nefes alamıyorum
Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: Ben evimde nefes alamıyorum
Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: Ben evimde nefes alamıyorum
Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: Ben evimde nefes alamıyorum
YORUMLAR
500
SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı SUBÜ ve İHÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı Başkan Soykan: 'Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız' Başkan Soykan: 'Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız'

Sakarya, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: 'Ben evimde nefes alamıyorum' - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu: "Ben evimde nefes alamıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement