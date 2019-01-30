Yıllardır Zorlu Hayat Yaşayan Yaşlı Kadın Artık Yardım Eli Bekliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek odalı harabe evde yaşayan 77 yaşındaki Münevver Apık, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek odalı harabe evde yaşayan 77 yaşındaki Münevver Apık, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.





Yaklaşık 10 yıl önce eşini, çeşitli hastalıklardan ise 5 çocuğunu kaybeden Apık, tek odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.





İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi'nde yaşayan kimsesiz kadın, uzun yıllardır yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.



Şu ana kadar kimseden bir şey istemediğini belirten Apık, şöyle konuştu:



"İki evladım engelli doğdu. Onları bir süre sonra kaybettim. Diğer 3 evladım ise çeşitli rahatsızlıklardan dolayı öldü. Zor bir hayat içerisinde yaşıyorum, gidecek yerim de yok. Akrabalarımdan hiçbir şey görmedim. Gider, odun toplar getirir, yakarım. Komşularım bana arada yemek getirirler. Yetkililerden bana yardımcı olmasını istiyorum."



Hayatının her döneminde yoksulluk içerisinde yaşadığını aktaran Apık, zorluk ve çileler içinde hayata tutunmaya çalıştığını sözlerine ekledi.



"Komşuların yardımıyla yaşama tutunuyor"



Yaklaşık 40 yıllık komşusu Zeynep Öztürk de ailenin çok fakirlik çektiğini söyledi.



Apık'ın kimseden bir şey istemeden geçinmeye çalıştığını ifade eden Öztürk, "Beş çocuğu vardı, hepsi öldü. Kimseden bir şey istemez, kendi kendine yaşar. Bir odalı evini de hayırsever bir doktor yaptırmıştı. Komşuların yardımıyla yaşama tutunuyor." şeklinde konuştu.

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