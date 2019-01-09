Yılların Efsane Çok Kabaran Poğaça Hamuru ile Yastık Poğaça Tarifi ?

Yumuşaklığı ile dillere destan olacak, dev gibi kabaracak Yastık Poğaça Tarifimizi kesinlikle kaçırmamalısınız. Hamurunuzun sert olması,kabarmaması gibi sorunları ortadan kaldıracak mükemmel hamuru ile yaptığınız poğaçalarınızı tadan herkes bayılacak.

Yumuşaklığı ile dillere destan olacak, dev gibi kabaracak Yastık Poğaça Tarifimizi kesinlikle kaçırmamalısınız. Hamurunuzun sert olması,kabarmaması gibi sorunları ortadan kaldıracak mükemmel hamuru ile yaptığınız poğaçalarınızı tadan herkes bayılacak. Dilerseniz gün sofralarına dilerseniz kahvaltılara istediğiniz her ana yapabileceğiniz Yastık poğaçaların tarifini unutmadan elinizin altında bir yerlere kaydetmelisiniz. Biz bu tarifte yaş maya kullandık ancak siz istiyorsanız kuru maya ile de yapabilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz iç harç ile de hazırlayacağınız bu poğaçaları istediğiniz gibi de şekillendirebilirsiniz. Yastık Poğaça nasıl yapılır? merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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