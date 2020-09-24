Yılların müzik yapımcısı şimdilerde koleksiyonerlere kaset topluyor - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Yılların müzik yapımcısı şimdilerde koleksiyonerlere kaset topluyor - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'de uzun yıllar müzik sektörüne hizmet veren 65 yaşındaki Sadin Koştan, Afyonkarahisar'a yerleşerek koleksiyonerlere piyasadan tedarik ettiği amatör ve ünlü sanatçıların orijinal kaset ve CD'lerinin satışını yapıyor.

Türkiye'de uzun yıllar müzik sektörüne hizmet veren 65 yaşındaki Sadin Koştan, Afyonkarahisar'a yerleşerek koleksiyonerlere piyasadan tedarik ettiği amatör ve ünlü sanatçıların orijinal kaset ve CD'lerinin satışını yapıyor.

Aslen Şanlıurfalı olan Koştan, müziğe olan ilgisinden dolayı 1977 yılında İzmir'de amatör sanatçılarla başladığı müzik yapımcılığını Isparta'da, ardından da 1981 yılından itibaren İstanbul Unkapanı'nda uzun yıllar devam ettirdi. Koştan, yıllar sonra da Afyonkarahisar'ın Esentepe Mahallesi'ne yerleşerek kaset ile CD koleksiyonerliği ve satışı yapmaya başladı.

Koştan, AA muhabirine, yıllarca amatör ve ünlü sanatçılara albüm yaptığını söyledi. Türkiye'de küçük yaştaki sanatçıların albümlerini çıkartmakta "öncü" olduğunu ifade eden Koştan, şöyle konuştu:

"Ayhan Önder ve Ali Yöndem'in kasetlerini çıkarttım. Daha sonra karışık ve yöresel albümler yaptım. Ardından ses sanatçılarına kızdım ve kendime kaset yaptım. 33 yaşında bir taverna albümü çıkartım. Benim bu kasetim de o dönemde 30 bin sattı. Yine futbol konulu kasetlerin çıkarılmasında öncülük ettik. Yine ikinci albümüm 'Fenerbahçeli kızlar'ı çıkarttım. O kasetim de 10 bin sattı. Bu şekilde uzun yıllar müzik sektörüne hizmet ettik."

"Arşivciler aldıkları ürünleri satmıyor"

Müzik sektöründe uzun yıllar süren çalışmalarının ardından Afyonkarahisar'a yerleştiğini anlatan Koştan, "Bugüne kadar topladığım binlerce kaset ve CD'yi evimde muhafaza ediyorum ve internet üzerinden satışlarını yapıyorum. Kısaca, arşivcilere ve koleksiyonerlere hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Koştan, 2002 yılından sonra sanatçıların kaset albümü yapmadığına değinerek "Bugün piyasada 3,5,10 ve 20 liraya CD ve kaset satılıyor. Bu ürünleri alan arşivci ve koleksiyoncu arkadaşlarımız, ellerinde tutuyor, kesinlikle satmıyor. Bizim elimizde de artık kasetler tükeniyor. Tahminimce 3 yıl sonra Türkiye'de hiç kimse sanatçıların orijinal kasetini bulamaz çünkü piyasada orijinal kaset bulan arşivci onu gözü gibi saklıyor." dedi.

Ünlü sanatçıların kasetlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Koştan, şunları kaydetti:

"Bunların kıymetini bilelim. Bu kasetler ne emekler karşılığında yapıldı. Bunlar artık bulunmayacak. Ünlü sanatçıların orijinal kasetlerini istiyorlar ama maalesef her kaset elimizde olmadığı için bazen taleplere karşılık veremiyoruz. Satmak istiyoruz ama elimizde yok."

Yılların müzik yapımcısı şimdilerde koleksiyonerlere kaset topluyor - AFYONKARAHİSAR

Esentepe Mahallesi, Türkiye, Afyon, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yılların müzik yapımcısı şimdilerde koleksiyonerlere kaset topluyor - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

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