Yılların yakar topu bakın ne hale geldi! - Son Dakika

Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

08.01.2021 11:19
Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!, System.String[]

- Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

- Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

Yakar topu bu gözlüğün içine sığdırıp, milli takım kurdular

KOCAELİ - Japonya'da teknoloji ile oyunun birleşmesi ile ortaya çıkan ve arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan HADO'nun, Türkiye'de milli takımı kuruldu. Sokak oyunlarının vazgeçilmezi arasında yer alan yakar topun dijital hali, görenleri şaşkına çeviriyor.

Karşılıklı iki takımın birbirine ışık topları fırlatıp, kendilerine gelen ışık toplarından savunmasını sağlayan eğlenceli mekaniklere sahip bir oyun olan HADO, arttırılmış gerçeklik gözlükleri, teknolojik ve sensörlü kol bantları ile oynanıyor. İlk olarak Japonya'da başlanan oyuna, Türkiye'de de ilgi yoğun oldu. E-Spor tutkunları ve sporu seven tüm vatandaşların ilgisini çeken HADO'nun Türkiye'de milli takımı kuruldu ve düzenli olarak antrenmanlar yapılmaya başlandı. HADO Milli Takımı, turnuvalara hazırlık için İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda HADO'nun ülke genelinde yaygınlaşması için de çalışmalar devam ediyor.

"HADO'nun Türkiye'de yapılası için elimizden geleni yapmaktayız"

Oyunun Türkiye'de yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, "2019'un mayıs ayından itibaren Türkiye'de HADO sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması üzerine çalışıyoruz. HADO 6 senedir dünya şampiyonası düzenlenen Japonya çıkışlı bir spor branşıdır. Bu sporun aynı şekilde, aynı yaygınlıkta Türkiye'de yapılması için elimizden geleni yapmaktayız" dedi.

"Federasyon bünyesinde bir spor branşı olduk"

Yaptıkları çalışmalar sonucunda federasyon bünyesinde branş olduklarını dile getiren Erdemir, "Pandemi dönemine kadar yaptığımız çalışmalar ve pandemiden sonraki periyotta federasyon bünyesinde bir spor branşı olduk. Üniversitelerde yapmış olduğumuz antrenör eğitimi başladı. Normalde 7-8 Kasım'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası için yapılmış olan bir milli takım hazırlık kampımız vardı. O kamp sonucunda seçilmiş olan oyuncularımızın milli takım antrenmanını izlediniz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra önümüzdeki periyotta en kısa zamanda tekrar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında bu oyuncular ve bu oyunculara sonradan yeni eklenecek oyuncularla beraber bu sporun milli takım seviyesinde oynanması başlayacak" diye konuştu.

"7 şehirde daha HADO'yu başlatıyoruz"

HADO sporunu bütün şehirlerde profesyonel lig olarak oynatmayı hedeflediklerini belirten Erdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Yapacağımız sözleşmeyle beraber 7 şehirde daha HADO'yu başlatıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 20 şehirde bu oluşumu tamamlamak. Bu şekilde devam ederse yaz dönemine kalmadan artık ligleri ufak ufak en azından bölgesel olarak başlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, yıl sonunda eylül ayı itibariyle profesyonel ligi bütün şehirlerde aktif olarak başlatıp profesyonel lig olarak oynamak da hedeflerimizin arasında."

Erdemir, HADO'nun aktif bir spor olduğunu, 11 yaş üstü herkesin oynayabileceğini belirterek, "Şu anki milli takımda 12 yaşında sporcumuz da var, 20 yaşında bir bayan sporcumuz da var, 23 yaşında erkek oyuncularımız da var, 1.90 üstü oyuncumuz da var 1.70'lik oyuncumuz da var. Yani yelpaze o kadar geniş ki spor geçmişi olan ve spora hevesli olan herkes bu sahaya çıkıp, bu oyunu öğrenip burada sahada aktif bir şekilde yer alabilir" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Ankara, Bursa ve Yalova'da HADO'yu kuracaklarını da sözlerine ekledi.

"HADO bu işin başlangıcı olacak"

Sakarya Üniversitesi 4M Bilim ve Sanat Merkezi Kurucu Sahibi Nurettin Tepe de HADO'nun gelişmesi için 7 ilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, "Biz Türkiye'de 4M olarak E-Spor Okulu kurma planımız vardı bu plan dahilinde HADO'yu Sakarya'da ve belirlenen 7 ilde konuşlandıracağız ve sporcularımızın bu sporu yapmasını sağlayacağız. Aynı zamanda federasyonun altında oluşturulacak olan liglerde de mücadele edip milli takım seviyesinde uluslararası şampiyonalarda var olmalarını sağlayacağız. Sakarya'da başlatıyoruz bu işi, inşallah start veriyoruz. Ondan sonra da diğer 7 ilde bu işi hızlandırarak götüreceğiz. Sadece HADO'yla sınırlı kalmayacağız. E-Spor branşı sporların birçoğunu içinde barındıran bir okul haline dönüştüreceğiz. HADO bu işin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarının devam ettiğini ifade eden HADO Milli Takım sporcusu Deniz Gülseren ise "İdmanlarımız devam ediyor daha yeni bir süreçteyiz, inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. İdmanlarımız aslında ağır geçiyor. Bir şeyleri yapabilmek için çaba sarf ediyoruz. Yine de güzel devam ediyoruz. HADO da tavsiye ettiğim bir spor dalı" sözlerine ekledi.

Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!
Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!
Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

Türkiye, oyunlar, Japonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yılların yakar topu bakın ne hale geldi! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı         
10:47
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:28:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılların yakar topu bakın ne hale geldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei