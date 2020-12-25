Yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisi yarın açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki ilk lityum karbonat üretim tesisinin yarın açılacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de madeni bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videoda, tesisin 26 Aralık saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Eskişehir Kırka'da açılacağı ve yıllık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.