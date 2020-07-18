Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı - Son Dakika

Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak 17 İlde gerçekleştirilen operasyonda "7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak 17 İlde gerçekleştirilen operasyonda "7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından aranan 62 kişiden 52'si gözaltına alındı.

Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasadışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında "7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

PARALARIN İZİ SÜRÜLMESİN DİYE KRİPTO PARAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile birlikte toplam 52 kişi gözaltına alınırken. şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirildi. Öte yandan çete tarafından kullandığı belirlenen hesaplarda yapılan incelemelerde ise çete üyelerinin yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Ekipler tarafından derinlemesine yapılan incelemelerde, örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların bir kısmının açıldığından vatandaşların haberinin dahi olmadığı tespit edildi. Açılan hesapların ise İzmir ve Mersin'de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasadışı bahisten kazanılan paralarının ise izinin sürülememesi için bitcoin olarak bilinen kripto paraya dönüştürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında gözaltına alınan organizatör olduğu tespit edilen 9 kişinin Ankara'ya getirilerek derinleştirilen soruşturmada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu ve mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmalara başlanıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ederken soruşturmada tespit edilen yeni şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

(İHA)

Siber Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:51 Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:53 ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu 15:44 Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:15 Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
16:51
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
15:53
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
15:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 16:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]