Yıllık enflasyon açıklandı: Yüzde 11.89 - Son Dakika

Yıllık enflasyon açıklandı: Yüzde 11.89

03.11.2020 16:45
Yıllık enflasyon açıklandı: Yüzde 11.89, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun yıllık bazda yüzde 11.89, Ekim ayında ise yüzde 2.13 arttığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun yıllık bazda yüzde 11.89, Ekim ayında ise yüzde 2.13 arttığını duyurdu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2.13'e, yıllık bazda ise yüzde 11.89'a yükseldi.

Diğer yandan Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de ekim ayında yüzde 3.55 oranında arttı. Yİ-ÜFE'nin geçen yılın ekim ayına oranla artışının da yüzde 18.20 olduğu bildirildi. Sanayi alanındaki önemli sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığında fiyat artışının yıllık bazda yüzde 17.01, imalatta yüzde 19.81, ve su temininde yüzde 12,49 olduğunu duyuran TÜİK, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 1,62'lik bir fiyat azalışı kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler ise şu şekilde kayıtlara geçti: dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22.39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 15.36 ve sermaye mallarında yüzde 24.41 artış; enerjide ise yüzde 2.88 azalış.

Yıllık azalışın en fazla olduğu alanlar yüzde 15.8 ile tütün ürünleri, yüzde 11.05 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.85 ile kok ve rafine petrol oldu. TÜİK'e göre yıllık bazda en yüksek artışın kaydedildiği alt sektörler ise yüzde 47.76 ile metal cevherleri, yüzde 36.12 ile ana metaller, yüzde 35.11 ile diğer mamul eşyalar olarak tespit edildi.

DHA/ ET,HS

(c)

Yıllık enflasyon açıklandı: Yüzde 11.89

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Yıllık enflasyon açıklandı: Yüzde 11.89 - Son Dakika Ekonomi


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