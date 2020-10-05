Yıllık enflasyon Eylül'de 11.75'e yükseldi (2)

Tüketici fiyatları Eylül 'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi. Piyasalardaki beklenti ise, TÜFE'nin Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığı, yıllık enflasyonun da yüzde 12.13'e çıktığı yönündeydi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 11.47'ye geriledi.Endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düştü, 314 maddenin ortalama fiyatı yükseldi ve 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi.Yıllık en düşük artış yüzde 0.68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Yıllık artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6.74 ile haberleşme, yüzde 6.91 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 25.17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15.09 ile sağlık ve yüzde 14.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.Aylık en yüksek azalış yüzde 0.07 ile eğitim grubunda gerçekleşirken, fiyatı azalan diğer ana grup ise yüzde 0.03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, Eylül ayında fiyat artışının yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3.02 ile ev eşyası, yüzde 1.84 ile ulaştırma ve yüzde 0.93 ile konut oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.57 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10.81 artış gerçekleşti. (Grafik-Tablo)

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