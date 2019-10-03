Son Dakika Haberleri: Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi
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Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi

43 dakika önce

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi.

Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi, System.String[]

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 18.27 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:04 Kaynak: DHA
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