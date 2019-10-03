Son Dakika Haberleri: Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)
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Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

33 dakika önce

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi.

Yıllık enflasyon eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2), System.String[]

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 0.99 arttı; yıllık enflasyon yüzde 9.26 ile tek haneye geriledi. Enflasyon açıklanmadan önce 5.70 lira düzeyinde olan dolar 5.69 - 5.70 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları dokuz ayda yüzde 8.42 yükseldi ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 18.27 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan aylık en yüksek artış yüzde 2.15 ile konut grubunda olurken;

giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13,;

çeşitli mal ve hizmette yüzde 2.09,

alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 ve

ulaştırmada yüzde 1.651 arttı.

Eylül ayında aylık düşüş gösteren grup yüzde 0.6 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, eğlence ve kültürde yüzde 0.53 ve haberleşmede yüzde 0.07 düşüş görüldü.

Tüketici fiyatlarında Eylül'deki yıllık en yüksek artış yüzde 43.86 ile alkollü içecekler ve tütün  grubunda görülürken,

sağlıkta yüzde 15.41,

çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 14.98,

lokanta ve otellerde yüzde 14.87 ve

eğitimde yüzde 14 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.9 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.56 arttı.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (Grafik&Tablo)

- İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:12 Kaynak: DHA
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