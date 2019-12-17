Yıllık enflasyon yüzde 10,56; TÜİK'in asgari ücret önerisinde artış yüzde 5,33 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yıllık enflasyon yüzde 10,56; TÜİK'in asgari ücret önerisinde artış yüzde 5,33 - Son Dakika Dünya

Yıllık enflasyon yüzde 10,56; TÜİK'in asgari ücret önerisinde artış yüzde 5,33

6 saat önce

TÜİK asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı. TÜİK’in komisyona bildirdiği bir işçinin aylık asgari gıda harcama tutarı 2018 yılına göre yüzde 5,33’de kalırken Kasım 2019’da yıllık enflasyon yüzde 10,56 olmuştu. Bu da enflasyonun yarısı kadar artış demek

Yıllık enflasyon yüzde 10,56; TÜİK'in asgari ücret önerisinde artış yüzde 5,33, System.String[]

Türkiye'de asgari ücrete gelecek zamla ilgili görüşmeler sürerken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir işçinin aylık asgari gıda harcama tutarını paylaştı. TÜİK'in paylaştığı tutar enflasyonunun yarısını geçmedi. TÜİK'in komisyona bildirdiği bir işçinin aylık asgari gıda harcama tutarındaki artış 2018 yılına göre yüzde 5,33'de kalırken son açıklanan yıllık enflasyon yüzde 10,56 olmuştu.


Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'unda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:55 
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