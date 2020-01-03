Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler? - Son Dakika Dünya

Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

6 saat önce

Türkiye’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 arttı. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre ise 15,18 artış gösterdi. Peki, son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler? Son bir senenin zam şampiyonu hangi ürünler?

Yıllık enflasyon yüzde 12 oldu, son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?, System.String[]

Türkiye'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84 arttı. Enflasyon on iki aylık ortalamalara göre ise 15,18 artış gösterdi. Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 149 ile sarımsakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 49.7 ile kuru soğanda oldu.


Son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri Aralık 2018 ile Aralık 2019 arasında karşılaştırıldığı zaman son bir yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler ortaya çıkıyor. Buna göre son bir senenin zam şampiyonları sarımsak, köprü geçiş ücreti ve özel lise ücreti oldu. Bu ürün ve hizmetlerin ücretleri yüzde 100'den fazla arttı. Son bir kaç aydan beri listenin zirvesinde bu üç ürün yer alıyor ancak zam oranları arasındaki fark belirgin şekilde değişti. Gelecek ay enflasyon verileri açıklandığında bu sıralamada değişiklikler kuvvetle muhtemel.

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Türkiye, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:24 
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