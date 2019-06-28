Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak

Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE'nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor.

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Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi