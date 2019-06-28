Son Dakika Haberleri: Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak
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Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak

17 dakika önce

Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak, System.String[]
Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE'nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 
tüfe, çarşamba, temmuz, Ekonomi
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