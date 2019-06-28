Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak
17 dakika önce
Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE'nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23
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