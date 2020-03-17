Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika

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Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
7 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:28 Kaynak: DHA
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
ANKARA, -
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