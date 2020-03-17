Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

7 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:28 Kaynak: DHA
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