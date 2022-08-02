Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Baba ocağından ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yolunda hüzünle ayrılıyor.

Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle Kapıkule gümrük sahasında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Ailesiyle Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Mustafa Kerter, AA muhabirine, tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini ancak dönüş yolunun hüznünü yaşadıklarını anlatan Kerter, "Özlem ve hasretle izin günlerimizi dört gözle bekliyoruz ve yaz tatilimizi geçirmek için memleketimize geliyoruz. İzinde akrabalarımızı ziyaret edip memleketimizde hasret gideriyoruz. 3-4 haftalık izin var isterse 6 hafta olsun, 2-3 gün gibi geliyor bize. Vatanımızdan çıkarken bir hüzün ve burukluk var." dedi.

-"Çok hüzünlüyüz"

Trabzon'daki iznini tamamladıktan sonra ailesiyle Fransa'ya dönen Ahmet Asker ise gurbetçilerin sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkelere döndüğünü dile getirdi.

Dönüş yolunda hüznün hakim olduğunu anlatan Asker, "Çok hüzünlüyüz. Trabzon'a gidip vatan hasreti giderdik ancak dönüş çok sıkıntılı. Tatil göz açıp kapayıncaya kadar çok hızlı geçti. Gelecek seneyi iple çekiyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Emine Erişti de tatil boyunca aile ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Avusturya'ya dönüş yolculuğuna geçen Aykut Mücük de Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.