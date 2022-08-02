Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

02.08.2022 12:04
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Baba ocağından ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yolunda hüzünle ayrılıyor.

Bulgaristan tarafında işlemlerin zaman zaman yavaşlaması nedeniyle Kapıkule gümrük sahasında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Ailesiyle Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Mustafa Kerter, AA muhabirine, tatilin göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini söyledi.

Güzel bir tatil geçirdiklerini ancak dönüş yolunun hüznünü yaşadıklarını anlatan Kerter, "Özlem ve hasretle izin günlerimizi dört gözle bekliyoruz ve yaz tatilimizi geçirmek için memleketimize geliyoruz. İzinde akrabalarımızı ziyaret edip memleketimizde hasret gideriyoruz. 3-4 haftalık izin var isterse 6 hafta olsun, 2-3 gün gibi geliyor bize. Vatanımızdan çıkarken bir hüzün ve burukluk var." dedi.

-"Çok hüzünlüyüz"

Trabzon'daki iznini tamamladıktan sonra ailesiyle Fransa'ya dönen Ahmet Asker ise gurbetçilerin sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkelere döndüğünü dile getirdi.

Dönüş yolunda hüznün hakim olduğunu anlatan Asker, "Çok hüzünlüyüz. Trabzon'a gidip vatan hasreti giderdik ancak dönüş çok sıkıntılı. Tatil göz açıp kapayıncaya kadar çok hızlı geçti. Gelecek seneyi iple çekiyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Emine Erişti de tatil boyunca aile ziyareti yaptıklarını dile getirdi.

Avusturya'ya dönüş yolculuğuna geçen Aykut Mücük de Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı Roman soykırımı yıl dönümü Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazı ile anıldı 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı mağlup etti 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı mağlup etti
Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Tatil, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
10:54 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması! Yeni vakalar var
10:45 Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement