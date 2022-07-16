Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

16.07.2022 12:38

Sıla hasretini dindirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sıla hasretini dindirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Yurda girişte duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Fransa'dan gelen Volkan Erken, AA muhabirine, 2,5 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sınırdan geçtikten sonra farklı bir duygu yaşadıklarını ifade eden Erken, "Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu sene biraz hasret gidereceğiz. Türk bayrağını gördükten sonra içimiz bir başka oluyor, tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

Almanya'dan gelen Zeynep Banoğlu ise Türkiye'ye girince tüm yorgunlukları unuttuklarını dile getirdi.

Türkiye'yi çok özlediğini anlatan Banoğlu, "Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz. En çok ailemi ve annemin yemeklerini özledim. Memleketimin insanını, havasını, suyunu kısacası her şeyini özledik. Bayrağımızı görünce çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Abdullah Erdoğan da Türk bayrağını görünce duygulandıklarını aktararak, "Vatanımıza, toprağımıza geldik. Çocuklar bir senedir bunun hasretini çekiyorlar. Geldikleri için çok mutlular." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor Malatyalı vatandaş 40. kez hacca gitmenin mutluluğunu yaşıyor 6 yıldır vatan uğruna vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaşıyor 6 yıldır vatan uğruna vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement