Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı

31.05.2022 15:35

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle yapıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerden bazıları, ana vatana seyahatlerini araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle yapıyor.

Sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler arabalı treni seçerek yaklaşık 40 saatlik rahat bir yolculuk geçiriyor.

Genellikle okul çağında çocuğu olmayan veya emekli gurbetçiler, okulların kapanmasını beklemeden Türkiye'ye gelmeye başladı.

Avusturya'nın Villach kentinden iki gün önce 87 araç ve 136 yolcuyla hareket eden tren, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahında 1400 kilometrelik yolu kat ederek Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı.

Tren gümrükteki işlemlerinin ardından Edirne Garı'na geldi. Gardaki işlemleri tamamlanan gurbetçiler araçlarını alarak memleketlerine hareket etti.

"Canım kurban bu vatana"

Arabalı treni kullanan Hasan Kerpiç, AA muhabirine, Avusturya'dan memleketi Ankara'ya yolculuk yaptığını söyledi.

Trenle rahat bir yolculuk geçirdiklerini ifade eden Kerpiç, "Topraklarımıza ayak bastık çok şükür. Hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza devam edip Ankara'ya gideceğim. Arabalı tren hem yakıt bakımından olsun hem de dinlenme bakımından olsun rahat." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Cemil Coşkun ise arabalı trenle yolculuk yapmanın keyifli olduğunu belirtti.

Trenden sonra kara yoluyla memleketi Sinop'a devam edeceğini bildiren Coşkun, Türkiye'ye gelirken 1990'dan bu yana tren ya da gemi yolculuğunu tercih ettiğini ifade etti.

Yolculardan Salih Kara da ana vatana kavuştuğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Memleketi Sivas'a gideceğini, öncesinde Selimiye'yi ziyaret edeceğini anlatan Kara, "Canım kurban olsun bu vatana. Edirne'de bir gece kalacağım. Selimiye Camisi'nin meydanı çok güzel olmuş duyduğuma göre. Namazımı kılıp Çanakkale Köprümüzden de geçerek Sivas'a memleketime gideceğim." dedi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
'Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor' iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi 'Türkiye, Hindistan'dan hastalıklı buğday ithal ediyor' iddialarına bakanlıktan yanıt: Buğdayın yurda girişine izin verilmedi Didim Belediye Başkanı Atabay: 'Refah, Adil ve Gelişen Bir Türkiye İçin Geliyor Gelmekte Olan' Didim Belediye Başkanı Atabay: 'Refah, Adil ve Gelişen Bir Türkiye İçin Geliyor Gelmekte Olan'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement