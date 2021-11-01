Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor - Son Dakika

Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor

Tokat'ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Poils memurunun telefonu ise evde sessiz alınmış bir şekilde bulundu.

Tokat'ta Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. CEP TELEFONU EVDE BULUNDU İzne çıktığı günden itibaren haber alınamayan Tüzün için yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış şekilde bulundu. 6 AY ÖNCE TUNCELİ'DEN GELMİŞ Tüzün için Almus ilçesi yakınlarındaki ormanda jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Tüzün'ün 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu belirtildi.

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