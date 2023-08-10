Yıllık izne çıkan polis maganda kurbanı oldu Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

OSMANİYE - Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışan Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omuz kısmından vurularak yaralandı. Uğurlu, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirdi.Şüpheli gözaltına alındı.