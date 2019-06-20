Son Dakika Haberleri: Yıllık kayıp 500 milyon Euro
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Yıllık kayıp 500 milyon Euro

1 saat önce

MERKEL, Goslar'da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: "Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu.

Yıllık kayıp 500 milyon Euro, System.String[]
MERKEL, Goslar'da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: "Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı."

Avrupa Adalet Divanı'nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya, "Bunu düşünmek yasaklanmamalı" diyerek açık kapı bıraktı. CDU'lu politikacı, otoban ücretinden elde edilecek gelir, altı yapı ve çevre koruması için kullanılması adına bir fırsat olduğunun altını çizdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:48 
Siyaset, Güncel
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