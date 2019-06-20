Yıllık kayıp 500 milyon Euro
1 saat önce
MERKEL, Goslar'da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: "Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:48
MERKEL, Goslar'da öğrencilerin siyaset ve güncel konularıyla ilgili sorularını yanıtlarken konuyla ilgili şunları söyledi: "Otobanların ücretli olmasıyla yıllık 350-500 milyon Euro gelir bekleniyordu. Bu gelir Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yolların alt yapısında kullanılacaktı." Avrupa
Adalet Divanı'nın kararından sonra birçok politikacı otoban ücreti konusunun kapandığını açıklarken, CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise otoban ücreti uygulamasının yerli plakalı araçlar da dahil herkese uygulanıp uygulanamayacağı yönündeki soruya, "Bunu düşünmek yasaklanmamalı" diyerek açık kapı bıraktı. CDU'lu politikacı, otoban ücretinden elde edilecek gelir, altı yapı ve çevre koruması için kullanılması adına bir fırsat olduğunun altını çizdi.
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