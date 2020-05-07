Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA - Son Dakika

Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA

6 saat önce

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgama yurt dışından da talep her geçen gün artıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgama yurt dışından da talep her geçen gün artıyor.

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanarak yaklaşık 45 günlük mayalanma sürecinin ardından tüketilebilir hale gelen şalgam, Kovid-19 salgını sürecinde de sofraların vazgeçilmezi arasında bulunuyor.

Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Adanalı şalgamcılar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, bu yılki ihracatta da geçen yıla göre önemli bir artış bekliyorlar.

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde insanların gazlı içeceklerden uzaklaşarak daha doğal ürünlere yöneldiğini söyledi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, şeker içermeyen ve hücreleri yenileme özelliği bulunan şalgamın bu süreçte çok fazla tercih edilir hale geldiğini aktaran Nas, şu an yurt içi ve dışından gelen talebi karşılayabilmek amacıyla fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Türkiye genelinde şu an yıllık 60 milyon litre şalgam üretimini yapıldığını belirten Nas, "Şalgam global bir ürün haline geldi. Yıllık 60 milyon litre üretimin 18 milyon litresini Almanya, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Japonya başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç ediyoruz. Kovid-19 süreciyle İsveç ve İsviçre'ye de ihracat başladı. Son süreçte işlerimiz yüzde 40 büyüdü." diye konuştu.

Nas, Türkiye'nin milli içeceği olan şalgamın başka bir ülkede üretilmediğini ve sektörde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini de vererek, şalgamı daha tanınır hale getirmek ve sektörü büyütmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Yıllık şalgam üretiminin yaklaşık üçte biri ihraç ediliyor - ADANA

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:05 Kaynak: AA


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