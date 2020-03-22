Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar, genelge kapsamında... - Son Dakika

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Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar, genelge kapsamında...
6 saat önce
Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.
Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen c¸alıs¸anlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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