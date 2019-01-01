Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) Denizbank 420,44 T.
Borsa İstanbul
bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|DEĞER KAZANANLAR
|Yıllık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|Denizbank
|420,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|405,58
|Niğbaş Niğde Beton
|325,53
|Demirören Gazetecilik
|265,71
|İş Fin.Kir.
|232,24
|Özderici GMYO
|222,59
|Pergamon Dış Ticaret
|133,69
|DO-CO
|131,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|110
|Çelebi
|86,08
|Değer Kaybedenler
|Yıllık Değişim
|Hisse Adı
|(Yüzde)
|Beyaz Filo
|-91,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|-80,74
| İzmir Fırça
|-77,62
|Yeşil Yapı
|-74,51
|Martı GMYO
|-69,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|-68,62
|Odaş Elektrik
|-68,17
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|-66,48
|Sekuro Plastik
|-65,58
|Marka Yatırım Holding
|-63,31
|Şirket ismi
|Piyasa Değeri
|Koç Holding
|36.009.752.310
|Garanti Bankası
|33.432.000.000
|Tüpraş
|29.223.920.640
|ASELSAN
|27.451.200.000
|Akbank
|27.440.000.000
|Turkcell
|26.774.000.000
| Bim Mağazalar
|26.413.200.000
|Ereğli Demir Çelik
|25.270.000.000
| Enka İnşaat
|22.900.000.000
|Türk Hava Yolları
|22.231.800.000
(Bitti)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:44 Kaynak: AA
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti