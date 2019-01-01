Son Dakika Haberleri: Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)

Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim Hisse Adı (Yüzde) Denizbank 420,44 T.

Yıllık Yatırımcı Rehberi (10), System.String[]
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
Denizbank 420,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 405,58
Niğbaş Niğde Beton 325,53
Demirören Gazetecilik 265,71
İş Fin.Kir. 232,24
Özderici GMYO 222,59
Pergamon Dış Ticaret 133,69
DO-CO 131,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 110
Çelebi 86,08
Değer Kaybedenler Yıllık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
Beyaz Filo -91,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. -80,74
İzmir Fırça -77,62
Yeşil Yapı -74,51
Martı GMYO -69,34
Kuyumcukent Gayrimenkul -68,62
Odaş Elektrik -68,17
Doğtaş Kelebek Mobilya -66,48
Sekuro Plastik -65,58
Marka Yatırım Holding -63,31
Şirket ismi Piyasa Değeri
Koç Holding 36.009.752.310
Garanti Bankası 33.432.000.000
Tüpraş 29.223.920.640
ASELSAN 27.451.200.000
Akbank 27.440.000.000
Turkcell 26.774.000.000
Bim Mağazalar 26.413.200.000
Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000
Enka İnşaat 22.900.000.000
Türk Hava Yolları 22.231.800.000


(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı

Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:32:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]