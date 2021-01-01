Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 86,05 9,04 851,88 Kartonsan 95,55 14,61 553,83 İş Y. Men. Değ. 17,66 4,03 338,57 Türk Traktör 182,7 52,91 245,3 Ege Endüstri 1770,1 562,56 214,65 Türkiye Sigorta 6,6 2,18 203,06 Doğuş Otomotiv 28,74 9,52 201,89 Bursa Çimento 12,04 4 200,75 Halk GMYO 3,21 1,16 175,63 Deva Holding 24,14 8,93 170,39 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 21,3 27,16 -21,59 Tüpraş 108 126,8 -14,83 Akbank 6,93 8,11 -14,55 Vakıflar Bankası 4,71 5,51 -14,52 Pegasus 74,6 86,4 -13,66 Türk Hava Yolları 12,91 14,46 -10,72 Mavi Giyim 52,2 57,9 -9,84 Tekfen Holding 16,59 18,09 -8,29 Garanti Bankası 10,37 11,14 -6,91 T. Halk Bankası 5,56 5,91 -5,92 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi Garanti Bankası 357.643.375.312 Türk Hava Yolları 302.214.808.014 Aselsan 223.099.558.481 Petkim 201.341.454.050 Kardemir (D) 199.151.026.695 Şişe Cam 190.445.536.976 Emlak Konut GMYO 159.553.727.988 Tüpraş 126.752.055.866 Akbank 121.223.377.136 Odaş Elektrik 120.035.863.905 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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