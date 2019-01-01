Son Dakika Haberleri: Yıllık Yatırımcı Rehberi (2)

Yıllık Yatırımcı Rehberi (2)

1 saat önce

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL) Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın...

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:


(TL)
Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın 158,8 218,3 37,47
Cumhuriyet 1.062,00 1.458,00 37,29
ABD Doları 3,794 5,292 39,48
Avro 4,549 6,055 33,11
İngiliz Sterlini 5,135 6,781 32,05
İsviçre Frangı 3,888 5,385 38,50


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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