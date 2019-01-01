Yıllık Yatırımcı Rehberi (2)
1 saat önce
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL) Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın...
Kapalıçarşı
'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
|(TL)
|
|
|
|Yatırım Aracı Adı
|2017 Sonu Fiyatı
|2018 Sonu Fiyatı
|Yıllık Değişim Oranı (%)
|Külçe Altın
|158,8
|218,3
|37,47
|Cumhuriyet
|1.062,00
|1.458,00
|37,29
| ABD Doları
|3,794
|5,292
|39,48
|Avro
|4,549
|6,055
|33,11
|İngiliz Sterlini
|5,135
|6,781
|32,05
| İsviçre Frangı
|3,888
|5,385
|38,50
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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