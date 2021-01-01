Yıllık yatırımcı rehberi (2)
01.01.2021 10:59
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL)Yatırım Aracı Adı2019 Sonu Fiyatı2020 Sonu FiyatıYıllık Değişim Oranı (%)Külçe Altın291,20454,0055,91Cumhuriyet1.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
|(TL)
|Yatırım Aracı Adı
|2019 Sonu Fiyatı
|2020 Sonu Fiyatı
|Yıllık Değişim Oranı (%)
|Külçe Altın
|291,20
|454,00
|55,91
|Cumhuriyet
|1.939,00
|3.011,00
|55,29
|ABD Doları
|5,9500
|7,4310
|24,89
|Avro
|6,6820
|9,1200
|36,49
|İngiliz Sterlini
|7,8750
|10,1810
|29,28
| İsviçre Frangı
|6,1820
|8,4720
|37,04
(Sürecek)
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