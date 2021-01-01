Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL) Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı 2020 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%) Külçe Altın 291,20 454,00 55,91 Cumhuriyet 1.939,00 3.011,00 55,29 ABD Doları 5,9500 7,4310 24,89 Avro 6,6820 9,1200 36,49 İngiliz Sterlini 7,8750 10,1810 29,28 İsviçre Frangı 6,1820 8,4720 37,04 (Sürecek) (Sürecek)

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