Son Dakika Haberleri: Yıllık Yatırımcı Rehberi (3)

Yıllık Yatırımcı Rehberi (3)

1 saat önce

Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.

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Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.

BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Geçen "Hisse Senedi" yatırım fonları yüzde 4,79 değer kaybetti.

BES emeklilik fonlarından ise "Hisse Senedi" BES fonları yüzde 12,46 ve "Fon Sepeti" fonları 0,85 düşüş yaşadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 16,14 320 194 122
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 17,47 84 64 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 16,56 16 13 3
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -4,79 67 8 59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 13,41 77 44 32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 19,93 39 28 11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 34,3 14 14 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 18,33 23 23 0
YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 11,06 265 162 102
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 14,76 56 38 17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,85 2 0 2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -12,46 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 6,75 116 73 43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 10,39 28 14 14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 35,04 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 18,32 21 21 0


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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