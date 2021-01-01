Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 18,33, BES fonları ise yüzde 25,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 53,36 ile kıymetli madenler fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 53,67 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Yıllık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 18,33 303 267 3 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 11,78 71 71 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 32,46 18 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 52,48 68 52 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 21,94 71 67 0 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 14,58 35 29 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 53,36 13 11 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 9,72 27 22 0 YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 25,33 262 258 0 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 22,51 55 55 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 26,09 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 32,50 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 16,98 116 113 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 29,40 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 53,67 16 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 10,10 16 16 0 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek)

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