Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 128,51 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 61,14 yükselişle 2019'un en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2019'un en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Yıllık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,030916
|128,51
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064376
|79,76
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031173
|76,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059334
|75,90
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,000192
|74,92
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,077539
|73,20
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,165109
|70,02
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,747365
|63,17
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,946347
|59,89
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092207
|58,50
|Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021482
|61,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030851
|60,52
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014224
|54,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079121
|49,2
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020502
|48,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073342
|48,25
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034289
|47,51
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024637
|47,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079753
|43,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061793
|43,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)