Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040022
|35,61
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,502343
|34,44
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066523
|32,75
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058374
|31,57
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,806858
|30,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043174
|58,79
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036743
|43,06
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,730276
|41,06
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,305394
|35,52
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081074
|34,86
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,638532
|109,74
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,128596
|99,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081983
|92,95
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059736
|91,63
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112163
|89,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,382248
|115,78
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,217978
|82,61
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,413855
|42,63
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040945
|42,07
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,121238
|38,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,602734
|100,73
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,536598
|87,59
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,959831
|74,11
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058650
|48,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,717935
|46,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,602016
|81,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,503311
|52,35
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122715
|50,90
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062281
|50,48
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036639
|50,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061698
|10,69
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,183904
|10,69
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,915966
|10,32
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,894323
|10,23
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,357905
|10,17
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009956
|-39,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109730
|-2,76
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055542
|-2,65
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi