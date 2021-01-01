Yıllık yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040022 35,61 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,502343 34,44 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066523 32,75 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058374 31,57 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,806858 30,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043174 58,79 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036743 43,06 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,730276 41,06 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,305394 35,52 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081074 34,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,638532 109,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,128596 99,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081983 92,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059736 91,63 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112163 89,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,382248 115,78 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,217978 82,61 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,413855 42,63 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,040945 42,07 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,121238 38,75 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,602734 100,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,536598 87,59 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,959831 74,11 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058650 48,81 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,717935 46,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,602016 81,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,503311 52,35 Garanti Portföy Altın Fonu 0,122715 50,90 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,062281 50,48 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036639 50,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061698 10,69 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,183904 10,69 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,915966 10,32 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,894323 10,23 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,357905 10,17 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009956 -39,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109730 -2,76 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055542 -2,65 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek)

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti

Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu

Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi

Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak