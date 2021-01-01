Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093158 37,57 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096832 37,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,100089 36,95 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041124 36,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,055065 36,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,021399 26,72 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01791 22,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121028 65,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,05427 64,98 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078157 52,72 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052363 52,71 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,093541 42,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,030642 93,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128501 52,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101679 50,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182217 48,43 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,101989 45,73 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,04506 109,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064031 107,55 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026876 88,95 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038703 88,78 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029278 43,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048247 54,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028944 54,14 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046478 54,01 ZEM Altın Katılım EYF 0,047624 53,97 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051349 53,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,066952 10,31 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025587 10,24 VEM Para Piyasası EYF 0,067571 10,19 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071123 10,18 ZEM Para Piyasası EYF 0,027339 10,12 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek)

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