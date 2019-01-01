Yıllık Yatırımcı Rehberi (8)

Ad Piyasa Değeri 2018 En Yüksek 2018 En Düşük 2018 Fark (%) 2018 Kapanış A.V.O.D Gıda ve Tarım 175.500.000,00 4,48 0,64 51,16 1,95 Acıpayam Selüloz 34.952.742,00 4,28 2,03 25,84 3,26 Adana Çimento (A) 533.482.255,58 6,38 4,95 12,96 6,05 Adana Çimento (B) 339.764.267,22 4,88 3,6 9,41 4,11 Adana Çimento (C) 233.122.927,90 1,8 0,78 79,76 1,41 Adel Kalemcilik 259.875.000,00 16,88 10,9 -29,15 11 Adese Alışveriş Ticaret 294.840.000,00 17,1 1,65 17,59 2,34 Afyon Çimento 459.000.000,00 8,3 4,45 -41 4,59 Ak Enerji 459.373.320,00 1,06 0,54 -30,77 0,63 Akbank 27.440.000.000,00 10,74 5,34 -27,36 6,86 Akçansa 1.407.135.951,64 11,27 6,63 -28,2 7,35 Akdenız Güvenlık Hız. 83.143.650,00 5,6 1,62 -61,88 2,01 Akfen GMYO 303.600.000,00 2,52 1,3 -31,54 1,65 Akın Tekstil 238.140.000,00 14,6 7,38 -33,03 9,45 Akiş GMYO 1.101.035.136,00 3,38 2,13 -8,3 2,56 Akmerkez GMYO 610.011.680,00 19,34 15,9 -12,22 16,37 Aksa 1.380.100.000,00 17,07 7,2 -37,75 7,46 Aksa Enerji 1.643.293.236,24 5,2 2,52 -35,11 2,68 Aksigorta 1.119.960.000,00 4,68 2,93 20,68 3,66 Aksu Enerji 127.380.000,00 10 5,02 45,68 7,72 Alarko Carrıer 425.088.000,00 59,28 38,02 -31,57 39,36 Alarko GMYO 478.433.666,48 57,6 37,62 -8,7 44,92 Alarko Holding 900.450.000,00 3,65 1,91 -40,99 2,07 Albaraka Türk 1.098.000.000,00 1,72 1,06 -18,86 1,22 Alcatel Lucent Teletaş 222.916.446,72 8,37 4,76 -27,82 5,76 Alkim Kağıt 217.875.000,00 5,18 2,92 -10,48 4,15 Alkim Kimya 585.982.500,00 25,57 16,75 -0,04 23,7 Anadolu Cam 2.010.000.000,54 3,68 2,43 4,98 2,68 Anadolu Efes 12.197.368.417,80 28,28 17,65 -13,48 20,6 Anadolu Grubu Holding 2.493.793.463,91 30,02 10 -56,59 10,24 Anadolu Hayat Emek. 2.584.300.000,00 8,9 5,7 -23,11 6,01 Anadolu Isuzu 519.120.000,00 15,49 6,11 -32,09 6,18 Anadolu Sigorta 2.060.000.000,00 5,22 2,92 36,82 4,12 Anel Elektrik 178.200.000,00 3,83 1,52 -53,96 1,62 Arçelik 10.669.748.356,95 21,25 11,39 -23,98 15,79 Arena Bilgisayar 141.120.000,00 5,23 2,53 4,26 4,41 Armada Bilgisayar 222.960.000,00 12,1 5,71 37,02 9,29 Arsan Tekstil 137.197.800,00 2,76 1,52 -7,43 1,62 Aselsan 27.451.200.000,00 34,85 18,99 -24,03 24,08 Aslan Çimento 2.055.680.000,00 44,94 26,34 -25,07 28,16 Ata GMYO 95.237.500,00 5,1 3,4 -16,28 4,01 Atakule GMYO 229.460.000,00 2,55 1,43 -27,32 1,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 1.380.600.000,00 12,49 6,77 -33,91 7,67 Avrasya GMYO 63.360.000,00 1,88 0,84 -44,3 0,88 Avrasya Petrol ve Tur. 48.600.000,00 1,82 1,07 -35,71 1,08 Ayen Enerji 401.949.405,00 14,38 2,33 -51,35 2,35 Aygaz 3.399.000.000,00 14,98 9,6 -21,84 11,33 Bagfaş 216.900.000,00 11,35 4,72 -54,1 4,82 Bak Ambalaj 182.520.000,00 7,26 4,1 4,14 5,07 Bantaş Ambalaj 48.697.500,00 7,2 1,38 -63,08 1,51 Banvit 1.079.254.417,41 24,66 9,82 -49,63 10,79 Batı Çimento 433.800.000,00 4,92 2,21 -45,12 2,41 Batısöke Çimento 436.000.000,00 1,79 0,87 -34,31 1,09 Bera Holding 703.696.000,00 4 1,48 -33,55 2,06 Berkosan Yalıtım 28.236.000,00 2,84 1,43 -18,83 1,81 Beşiktaş Futbol Yat. 388.800.000,00 4,45 1,57 -60,39 1,62 Beyaz Filo 272.146.875,00 90,91 2,5 -91,88 2,73 Bilici Yatırım 61.200.000,00 2,37 1,19 -8,18 1,36 Bim Mağazalar 26.413.200.000,00 90,05 61,92 14,41 87 Birlik Mensucat 19.231.549,74 1,71 0,75 -17,02 1,17 Bizim Mağazaları 408.000.000,00 8,99 4,65 -11,69 6,8 Bolu Çimento 491.297.181,90 6,65 3,29 -28,09 3,43 Borusan Mannesmann 1.105.650.000,00 14,01 7,15 -29,37 7,8 Borusan Yat. Paz. 1.058.062.500,00 51,63 34,02 -12,81 37,62 Bosch Fren Sistemleri 405.000.000,00 213,2 141,2 -11,56 162 Bossa 235.050.911,72 16 4 75,8 7,12 Boyner Perakende Yat. 2.591.338.000,00 4,91 1,85 -10,14 3,94 Brisa 1.931.389.818,75 8,45 5,2 -12,93 6,33 Burçelik 27.041.040,00 4,64 2,62 -16,62 3,21 Bursa Çimento 465.589.555,20 5,57 4,34 -13,11 4,4 Carrefoursa 2.436.000.000,00 6,11 2,99 -37,63 3,48 Coca Cola İçecek 7.854.969.748,16 38,78 24,92 -7,8 30,88 Credıtwest Faktorıng 83.200.000,00 1,21 0,78 20,08 1,04 Çelebi 1.540.620.000,00 65,8 28,93 86,08 63,4 Çelik Halat 99.000.000,00 9,45 3,74 60,44 6 Çemaş Döküm 180.120.000,00 7,15 0,7 -58,92 0,76 Çemtaş 613.932.134,40 7,78 4,04 50,54 6,08 Çimbeton 50.622.000,00 54,4 24,02 -22,54 28,6 Çimentaş 1.106.328.282,64 14,75 6,96 9,58 12,7 Çimsa 1.019.887.537,10 14,01 7,1 -42,78 7,55 Çuhadaroğlu Metal 126.825.000,00 3,13 1,67 -37,58 1,78 Dagi Giyim 53.692.000,00 2,59 1,2 -45,37 1,24 Datagate Bilgisayar 128.400.000,00 17,21 3,93 -55,97 4,28 Demısaş Döküm 130.200.000,00 3,55 1,39 78,61 2,48 Demirören Gazetecilik 1.008.000.000,00 16 2,39 265,71 9,6 Denge Holding 58.000.000,00 4,45 1,04 -38,69 1,16 Deniz GMYO 152.000.000,00 4,72 2,4 12,59 3,04 Denizbank 63.337.510.000,00 19,1 3,63 420,44 19,1 Denizli Cam 69.120.000,00 14,94 8,95 -2,95 11,52 Derimod 46.818.000,00 15,73 7,51 15,45 8,67 Despec Bilgisayar 75.440.000,00 4,22 2,35 -8,64 3,28 Deva Holding 658.063.456,80 4,95 3,24 -24,89 3,29 Ditaş Doğan 54.800.000,00 8,38 4,8 -8,61 5,48 DO-CO 4.665.427.200,00 590,6 206,44 131,72 478,8 Doğan Holding 2.669.277.053,76 1,5 0,72 17,24 1,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 255.065.115,74 4,03 0,83 -66,48 1,22 Doğusan 48.200.000,00 4,41 1,29 65,07 2,41 Doğuş GMYO 700.536.428,46 3,68 1,79 -34,88 2,11 Doğuş Otomotiv 954.800.000,00 8,45 4,05 -42,43 4,34 Döktaş Dökümcülük 544.785.120,00 12,6 7,07 -25,91 8,15 Duran Doğan Basım 84.536.516,25 6,43 2,35 35,28 5,1 Dyo Boya 290.000.000,00 7,84 2,74 -61,89 2,9 Eczacıbaşı İlaç 1.870.759.800,00 4,54 2,69 -34,69 2,73 Eczacıbaşı Yatırım 756.000.000,00 10,62 6,64 -28,21 7,2 Edip Gayrimenkul 50.050.000,00 1,39 0,5 -34,75 0,77 Ege Endüstri 1.083.600.000,00 472,8 274 14,7 344 Ege Gübre 217.000.000,00 32,8 18,85 -14,97 21,7 Ege Profil 718.299.641,18 12,83 7,47 -8,21 8,87 Ege Seramik 251.250.000,00 4,55 2,7 -23,36 3,35 Emek Elektrik 23.814.000,00 1,77 0,85 -37,81 0,98 Emlak Konut GMYO 5.700.000.000,00 2,65 1,47 -42,25 1,5 Enerjisa Enerji 6.023.451.732,31 7,11 4,67 0 5,1 Enka İnşaat 22.900.000.000,00 5,44 4,01 -14,78 4,58 Erbosan 325.728.000,00 100,83 59,7 -21,32 62,4 Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000,00 12,44 7,06 -22,69 7,22 Ersu Gıda 33.120.000,00 1,39 0,81 -29,77 0,92 Escort Teknoloji 37.993.996,00 1,32 0,54 -39,68 0,76 Euro Yatırım Holding 33.000.000,00 0,91 0,41 -9,84 0,55 Fenerbahçe Futbol 684.941.600,00 22,89 6,34 -57,58 6,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 83.125.000,00 27 2,33 -80,74 2,66 F-M İzmit Piston 246.274.627,50 24,02 12,51 37,68 17,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 61.560.000,00 5,88 2,88 -30,49 3,42 Ford Otosan 17.545.500.000,00 69,24 47,42 -11,98 50 Formet Çelik Kapı 76.809.524,44 2,93 1,03 0 1,27 Galatasaray Sportif 669.600.000,00 2,53 1,16 -40,88 1,24 Garanti Bankası 33.432.000.000,00 12,22 5,54 -22,54 7,96 Garanti Faktoring 157.410.000,00 3,47 1,82 -39,26 1,98 Gediz Ambalaj 48.405.600,00 5,26 2,87 14,8 4,15 Gentaş 210.276.000,00 2,88 1,34 17,99 1,77 Gersan Elektrik 195.226.462,91 7,48 2,56 -25,05 3,53 Global Yat. Holding 974.406.345,69 5,01 2,46 -17,17 2,99 Good-Year 928.800.000,00 4,32 3,08 -17,27 3,44 Göltaş Çimento 223.740.000,00 27,78 12,04 -51,65 12,43 Gözde Girişim 1.027.950.000,00 6,17 1,95 -52,83 2,67 GSD Denizcilik 60.007.983,99 1,7 0,9 -14,81 1,15 GSD Holding 360.000.000,00 1,04 0,61 11,11 0,8 Gübre Fabrik. 988.640.000,00 4,69 2,7 -30,02 2,96 Güler Yat. Holding 32.100.000,00 2,59 0,88 -7,76 1,07 Güneş Sigorta 405.000.000,00 2,25 1,3 -9,09 1,5 Halk GMYO 600.600.000,00 0,96 0,6 -23,31 0,7 Hatay Tekstil 82.950.000,00 5,4 3,41 -20,52 3,95 Hedef Girişim 74.240.000,00 2,74 1,02 -41,61 1,16 Hektaş 703.194.699,43 12,56 6,88 32,43 9,27 Hürriyet Gzt. 513.360.000,00 1,75 0,75 -30,6 0,93 ICBC Turkey Bank 4.239.800.000,00 11,27 3,84 8,11 4,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 456.620.415,91 0,88 0,2 110 0,84 İdealist Danışmanlık 55.522.800,00 42,8 5,86 80 10,8 İhlas Ev Aletleri 63.152.100,46 0,57 0,29 -35,29 0,33 İhlas Gayrimenkul 147.000.000,00 2,32 0,87 -46,43 1,05 İhlas Gazetecilik 73.200.000,00 1,38 0,58 -48,31 0,61 İhlas Holding 252.928.000,00 0,57 0,29 -39,62 0,32 İhlas Yayın Holding 66.000.000,00 0,62 0,29 -35,29 0,33 İndeks Bilgisayar 334.320.000,00 15,37 5,01 -41,58 5,97 İntema 90.541.800,00 58,75 17,5 -23,46 18,63 İpek Doğal Enerji 1.395.048.464,72 8,5 4,22 0 5,37 İskenderun Demir Çelik 16.414.000.000,00 9,19 4,86 16,02 5,66 İş Bankası (C) 20.384.864.100,00 7,97 3,73 -32,18 4,53 İş Fin.Kir. 3.219.251.246,35 5,9 1,32 232,24 4,63 İş Girişim 152.291.059,20 2,63 1,46 17,24 2,04 İş GMYO 1.035.450.000,00 1,34 0,84 -11,74 1,08

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:(Sürecek)