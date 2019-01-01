Yıllık Yatırımcı Rehberi (8)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: Ad Piyasa Değeri 2018 En Yüksek 2018 En Düşük 2018 Fark (%) 2018 Kapanış A.
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2018 En Yüksek
|2018 En Düşük
|2018 Fark (%)
|2018 Kapanış
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|175.500.000,00
|4,48
|0,64
|51,16
|1,95
|Acıpayam Selüloz
|34.952.742,00
|4,28
|2,03
|25,84
|3,26
|Adana Çimento (A)
|533.482.255,58
|6,38
|4,95
|12,96
|6,05
|Adana Çimento (B)
|339.764.267,22
|4,88
|3,6
|9,41
|4,11
|Adana Çimento (C)
|233.122.927,90
|1,8
|0,78
|79,76
|1,41
|Adel Kalemcilik
|259.875.000,00
|16,88
|10,9
|-29,15
|11
|Adese Alışveriş Ticaret
|294.840.000,00
|17,1
|1,65
|17,59
|2,34
|Afyon Çimento
|459.000.000,00
|8,3
|4,45
|-41
|4,59
|Ak Enerji
|459.373.320,00
|1,06
|0,54
|-30,77
|0,63
|Akbank
|27.440.000.000,00
|10,74
|5,34
|-27,36
|6,86
|Akçansa
|1.407.135.951,64
|11,27
|6,63
|-28,2
|7,35
|Akdenız Güvenlık Hız.
|83.143.650,00
|5,6
|1,62
|-61,88
|2,01
|Akfen GMYO
|303.600.000,00
|2,52
|1,3
|-31,54
|1,65
|Akın Tekstil
|238.140.000,00
|14,6
|7,38
|-33,03
|9,45
|Akiş GMYO
|1.101.035.136,00
|3,38
|2,13
|-8,3
|2,56
|Akmerkez GMYO
|610.011.680,00
|19,34
|15,9
|-12,22
|16,37
|Aksa
|1.380.100.000,00
|17,07
|7,2
|-37,75
|7,46
|Aksa Enerji
|1.643.293.236,24
|5,2
|2,52
|-35,11
|2,68
|Aksigorta
|1.119.960.000,00
|4,68
|2,93
|20,68
|3,66
|Aksu Enerji
|127.380.000,00
|10
|5,02
|45,68
|7,72
|Alarko Carrıer
|425.088.000,00
|59,28
|38,02
|-31,57
|39,36
|Alarko GMYO
|478.433.666,48
|57,6
|37,62
|-8,7
|44,92
|Alarko Holding
|900.450.000,00
|3,65
|1,91
|-40,99
|2,07
|Albaraka Türk
|1.098.000.000,00
|1,72
|1,06
|-18,86
|1,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|222.916.446,72
|8,37
|4,76
|-27,82
|5,76
|Alkim Kağıt
|217.875.000,00
|5,18
|2,92
|-10,48
|4,15
|Alkim Kimya
|585.982.500,00
|25,57
|16,75
|-0,04
|23,7
|Anadolu Cam
|2.010.000.000,54
|3,68
|2,43
|4,98
|2,68
|Anadolu Efes
|12.197.368.417,80
|28,28
|17,65
|-13,48
|20,6
|Anadolu Grubu Holding
|2.493.793.463,91
|30,02
|10
|-56,59
|10,24
|Anadolu Hayat Emek.
|2.584.300.000,00
|8,9
|5,7
|-23,11
|6,01
|Anadolu Isuzu
|519.120.000,00
|15,49
|6,11
|-32,09
|6,18
|Anadolu Sigorta
|2.060.000.000,00
|5,22
|2,92
|36,82
|4,12
|Anel Elektrik
|178.200.000,00
|3,83
|1,52
|-53,96
|1,62
|Arçelik
|10.669.748.356,95
|21,25
|11,39
|-23,98
|15,79
|Arena Bilgisayar
|141.120.000,00
|5,23
|2,53
|4,26
|4,41
|Armada Bilgisayar
|222.960.000,00
|12,1
|5,71
|37,02
|9,29
|Arsan Tekstil
|137.197.800,00
|2,76
|1,52
|-7,43
|1,62
|Aselsan
|27.451.200.000,00
|34,85
|18,99
|-24,03
|24,08
|Aslan Çimento
|2.055.680.000,00
|44,94
|26,34
|-25,07
|28,16
|Ata GMYO
|95.237.500,00
|5,1
|3,4
|-16,28
|4,01
|Atakule GMYO
|229.460.000,00
|2,55
|1,43
|-27,32
|1,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|1.380.600.000,00
|12,49
|6,77
|-33,91
|7,67
|Avrasya GMYO
|63.360.000,00
|1,88
|0,84
|-44,3
|0,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|48.600.000,00
|1,82
|1,07
|-35,71
|1,08
|Ayen Enerji
|401.949.405,00
|14,38
|2,33
|-51,35
|2,35
|Aygaz
|3.399.000.000,00
|14,98
|9,6
|-21,84
|11,33
|Bagfaş
|216.900.000,00
|11,35
|4,72
|-54,1
|4,82
|Bak Ambalaj
|182.520.000,00
|7,26
|4,1
|4,14
|5,07
|Bantaş Ambalaj
|48.697.500,00
|7,2
|1,38
|-63,08
|1,51
|Banvit
|1.079.254.417,41
|24,66
|9,82
|-49,63
|10,79
|Batı Çimento
|433.800.000,00
|4,92
|2,21
|-45,12
|2,41
|Batısöke Çimento
|436.000.000,00
|1,79
|0,87
|-34,31
|1,09
|Bera Holding
|703.696.000,00
|4
|1,48
|-33,55
|2,06
|Berkosan Yalıtım
|28.236.000,00
|2,84
|1,43
|-18,83
|1,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|388.800.000,00
|4,45
|1,57
|-60,39
|1,62
|Beyaz Filo
|272.146.875,00
|90,91
|2,5
|-91,88
|2,73
|Bilici Yatırım
|61.200.000,00
|2,37
|1,19
|-8,18
|1,36
|Bim Mağazalar
|26.413.200.000,00
|90,05
|61,92
|14,41
|87
|Birlik Mensucat
|19.231.549,74
|1,71
|0,75
|-17,02
|1,17
|Bizim Mağazaları
|408.000.000,00
|8,99
|4,65
|-11,69
|6,8
|Bolu Çimento
|491.297.181,90
|6,65
|3,29
|-28,09
|3,43
|Borusan Mannesmann
|1.105.650.000,00
|14,01
|7,15
|-29,37
|7,8
|Borusan Yat. Paz.
|1.058.062.500,00
|51,63
|34,02
|-12,81
|37,62
|Bosch Fren Sistemleri
|405.000.000,00
|213,2
|141,2
|-11,56
|162
|Bossa
|235.050.911,72
|16
|4
|75,8
|7,12
|Boyner Perakende Yat.
|2.591.338.000,00
|4,91
|1,85
|-10,14
|3,94
|Brisa
|1.931.389.818,75
|8,45
|5,2
|-12,93
|6,33
|Burçelik
|27.041.040,00
|4,64
|2,62
|-16,62
|3,21
|Bursa Çimento
|465.589.555,20
|5,57
|4,34
|-13,11
|4,4
|Carrefoursa
|2.436.000.000,00
|6,11
|2,99
|-37,63
|3,48
|Coca Cola İçecek
|7.854.969.748,16
|38,78
|24,92
|-7,8
|30,88
|Credıtwest Faktorıng
|83.200.000,00
|1,21
|0,78
|20,08
|1,04
|Çelebi
|1.540.620.000,00
|65,8
|28,93
|86,08
|63,4
|Çelik Halat
|99.000.000,00
|9,45
|3,74
|60,44
|6
|Çemaş Döküm
|180.120.000,00
|7,15
|0,7
|-58,92
|0,76
|Çemtaş
|613.932.134,40
|7,78
|4,04
|50,54
|6,08
|Çimbeton
|50.622.000,00
|54,4
|24,02
|-22,54
|28,6
|Çimentaş
|1.106.328.282,64
|14,75
|6,96
|9,58
|12,7
|Çimsa
|1.019.887.537,10
|14,01
|7,1
|-42,78
|7,55
|Çuhadaroğlu Metal
|126.825.000,00
|3,13
|1,67
|-37,58
|1,78
|Dagi Giyim
|53.692.000,00
|2,59
|1,2
|-45,37
|1,24
|Datagate Bilgisayar
|128.400.000,00
|17,21
|3,93
|-55,97
|4,28
|Demısaş Döküm
|130.200.000,00
|3,55
|1,39
|78,61
|2,48
|Demirören Gazetecilik
|1.008.000.000,00
|16
|2,39
|265,71
|9,6
|Denge Holding
|58.000.000,00
|4,45
|1,04
|-38,69
|1,16
|Deniz GMYO
|152.000.000,00
|4,72
|2,4
|12,59
|3,04
|Denizbank
|63.337.510.000,00
|19,1
|3,63
|420,44
|19,1
|Denizli Cam
|69.120.000,00
|14,94
|8,95
|-2,95
|11,52
|Derimod
|46.818.000,00
|15,73
|7,51
|15,45
|8,67
|Despec Bilgisayar
|75.440.000,00
|4,22
|2,35
|-8,64
|3,28
|Deva Holding
|658.063.456,80
|4,95
|3,24
|-24,89
|3,29
|Ditaş Doğan
|54.800.000,00
|8,38
|4,8
|-8,61
|5,48
|DO-CO
|4.665.427.200,00
|590,6
|206,44
|131,72
|478,8
|Doğan Holding
|2.669.277.053,76
|1,5
|0,72
|17,24
|1,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|255.065.115,74
|4,03
|0,83
|-66,48
|1,22
|Doğusan
|48.200.000,00
|4,41
|1,29
|65,07
|2,41
|Doğuş GMYO
|700.536.428,46
|3,68
|1,79
|-34,88
|2,11
|Doğuş Otomotiv
|954.800.000,00
|8,45
|4,05
|-42,43
|4,34
|Döktaş Dökümcülük
|544.785.120,00
|12,6
|7,07
|-25,91
|8,15
|Duran Doğan Basım
|84.536.516,25
|6,43
|2,35
|35,28
|5,1
|Dyo Boya
|290.000.000,00
|7,84
|2,74
|-61,89
|2,9
|Eczacıbaşı İlaç
|1.870.759.800,00
|4,54
|2,69
|-34,69
|2,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|756.000.000,00
|10,62
|6,64
|-28,21
|7,2
|Edip Gayrimenkul
|50.050.000,00
|1,39
|0,5
|-34,75
|0,77
|Ege Endüstri
|1.083.600.000,00
|472,8
|274
|14,7
|344
|Ege Gübre
|217.000.000,00
|32,8
|18,85
|-14,97
|21,7
|Ege Profil
|718.299.641,18
|12,83
|7,47
|-8,21
|8,87
|Ege Seramik
|251.250.000,00
|4,55
|2,7
|-23,36
|3,35
|Emek Elektrik
|23.814.000,00
|1,77
|0,85
|-37,81
|0,98
|Emlak Konut GMYO
|5.700.000.000,00
|2,65
|1,47
|-42,25
|1,5
|Enerjisa Enerji
|6.023.451.732,31
|7,11
|4,67
|0
|5,1
|Enka İnşaat
|22.900.000.000,00
|5,44
|4,01
|-14,78
|4,58
|Erbosan
|325.728.000,00
|100,83
|59,7
|-21,32
|62,4
|Ereğli Demir Çelik
|25.270.000.000,00
|12,44
|7,06
|-22,69
|7,22
|Ersu Gıda
|33.120.000,00
|1,39
|0,81
|-29,77
|0,92
|Escort Teknoloji
|37.993.996,00
|1,32
|0,54
|-39,68
|0,76
|Euro Yatırım Holding
|33.000.000,00
|0,91
|0,41
|-9,84
|0,55
|Fenerbahçe Futbol
|684.941.600,00
|22,89
|6,34
|-57,58
|6,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|83.125.000,00
|27
|2,33
|-80,74
|2,66
|F-M İzmit Piston
|246.274.627,50
|24,02
|12,51
|37,68
|17,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|61.560.000,00
|5,88
|2,88
|-30,49
|3,42
|Ford Otosan
|17.545.500.000,00
|69,24
|47,42
|-11,98
|50
|Formet Çelik Kapı
|76.809.524,44
|2,93
|1,03
|0
|1,27
|Galatasaray Sportif
|669.600.000,00
|2,53
|1,16
|-40,88
|1,24
|Garanti Bankası
|33.432.000.000,00
|12,22
|5,54
|-22,54
|7,96
|Garanti Faktoring
|157.410.000,00
|3,47
|1,82
|-39,26
|1,98
|Gediz Ambalaj
|48.405.600,00
|5,26
|2,87
|14,8
|4,15
|Gentaş
|210.276.000,00
|2,88
|1,34
|17,99
|1,77
|Gersan Elektrik
|195.226.462,91
|7,48
|2,56
|-25,05
|3,53
|Global Yat. Holding
|974.406.345,69
|5,01
|2,46
|-17,17
|2,99
|Good-Year
|928.800.000,00
|4,32
|3,08
|-17,27
|3,44
|Göltaş Çimento
|223.740.000,00
|27,78
|12,04
|-51,65
|12,43
|Gözde Girişim
|1.027.950.000,00
|6,17
|1,95
|-52,83
|2,67
|GSD Denizcilik
|60.007.983,99
|1,7
|0,9
|-14,81
|1,15
|GSD Holding
|360.000.000,00
|1,04
|0,61
|11,11
|0,8
|Gübre Fabrik.
|988.640.000,00
|4,69
|2,7
|-30,02
|2,96
|Güler Yat. Holding
|32.100.000,00
|2,59
|0,88
|-7,76
|1,07
|Güneş Sigorta
|405.000.000,00
|2,25
|1,3
|-9,09
|1,5
|Halk GMYO
|600.600.000,00
|0,96
|0,6
|-23,31
|0,7
|Hatay Tekstil
|82.950.000,00
|5,4
|3,41
|-20,52
|3,95
|Hedef Girişim
|74.240.000,00
|2,74
|1,02
|-41,61
|1,16
|Hektaş
|703.194.699,43
|12,56
|6,88
|32,43
|9,27
|Hürriyet Gzt.
|513.360.000,00
|1,75
|0,75
|-30,6
|0,93
|ICBC Turkey Bank
|4.239.800.000,00
|11,27
|3,84
|8,11
|4,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|456.620.415,91
|0,88
|0,2
|110
|0,84
|İdealist Danışmanlık
|55.522.800,00
|42,8
|5,86
|80
|10,8
|İhlas Ev Aletleri
|63.152.100,46
|0,57
|0,29
|-35,29
|0,33
|İhlas Gayrimenkul
|147.000.000,00
|2,32
|0,87
|-46,43
|1,05
|İhlas Gazetecilik
|73.200.000,00
|1,38
|0,58
|-48,31
|0,61
|İhlas Holding
|252.928.000,00
|0,57
|0,29
|-39,62
|0,32
|İhlas Yayın Holding
|66.000.000,00
|0,62
|0,29
|-35,29
|0,33
|İndeks Bilgisayar
|334.320.000,00
|15,37
|5,01
|-41,58
|5,97
|İntema
|90.541.800,00
|58,75
|17,5
|-23,46
|18,63
|İpek Doğal Enerji
|1.395.048.464,72
|8,5
|4,22
|0
|5,37
|İskenderun Demir Çelik
|16.414.000.000,00
|9,19
|4,86
|16,02
|5,66
|İş Bankası (C)
|20.384.864.100,00
|7,97
|3,73
|-32,18
|4,53
|İş Fin.Kir.
|3.219.251.246,35
|5,9
|1,32
|232,24
|4,63
|İş Girişim
|152.291.059,20
|2,63
|1,46
|17,24
|2,04
|İş GMYO
|1.035.450.000,00
|1,34
|0,84
|-11,74
|1,08
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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