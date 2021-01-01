Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2020 En Yüksek 2020 En Düşük 2020 Fark (%) 2020 Kapanış Acıpayam Selüloz 183.555.504,00 23,72 3,69 171,11 17,12 Adel Kalemcilik 825.457.500,00 34,94 8,05 122,55 34,94 Adese Alışveriş Ticaret 705.600.000,00 3,58 0,79 96,04 2,80 Anadolu Efes 13.724.999.996,34 24,58 14,66 8,94 23,18 Afyon Çimento 2.044.000.000,00 5,26 1,39 124,29 5,11 Anadolu Grubu Holding 6.434.181.964,50 28,62 10,66 50,20 26,42 Atakule GMYO 582.120.000,00 3,03 0,95 31,25 2,52 Akbank 36.036.000.000,00 8,99 4,53 -14,55 6,93 Akçansa 3.166.534.508,86 18,50 5,92 70,61 16,54 Ak Enerji 1.611.452.440,00 2,78 0,61 102,75 2,21 Akfen GMYO 894.240.000,00 5,47 1,64 20,00 4,86 Aksigorta 2.845.800.000,00 9,50 3,98 71,65 9,30 Akmerkez GMYO 2.414.707.200,00 94,35 18,73 189,22 64,80 Aksa 4.723.512.500,00 15,13 5,22 108,33 14,59 Aksa Enerji 4.561.978.237,92 7,93 2,85 95,79 7,44 Akiş GMYO 1.958.090.470,50 4,94 1,69 12,69 3,53 Aksu Enerji 232.980.000,00 15,75 5,55 -5,04 14,12 Akdeniz Yatırım Hold. 213.857.050,00 9,45 1,10 145,02 5,17 Alarko Holding 3.758.400.000,00 8,85 3,26 47,07 8,64 Albaraka Türk 2.619.000.000,00 2,11 0,97 26,80 1,94 Alarko Carrıer 3.940.920.000,00 411,00 30,64 510,96 364,90 Alcatel Lucent Teletaş 1.147.864.897,52 35,80 9,33 146,35 29,66 Alarko GMYO 1.684.704.000,00 27,48 8,63 77,98 26,16 Alkim Kağıt 735.000.000,00 14,99 4,17 158,31 14,00 Alkim Kimya 2.235.000.000,00 19,27 5,83 140,25 14,90 Altınyağ Madencilik ve Enerji 229.950.000,00 3,33 0,40 434,15 2,19 Anel Elektrik 634.000.000,00 4,25 1,25 79,82 3,17 Anadolu Hayat Emek. 3.728.100.000,00 9,54 4,50 42,48 8,67 Anadolu Sigorta 3.775.000.000,00 7,57 4,09 81,77 7,55 Arçelik 20.542.137.432,00 32,38 12,28 45,87 30,40 ARD Bilişim Teknolojileri 1.147.910.000,00 49,88 6,34 657,84 48,08 Arena Bilgisayar 1.100.800.000,00 43,70 6,79 372,20 34,40 Armada Bilgisayar 1.177.920.000,00 94,00 10,60 199,45 49,08 Arsan Tekstil 617.390.100,00 7,80 2,20 103,63 7,29 Artı Yatırım Holding 58.000.000,00 19,76 0,58 616,05 5,80 Arzum Ev Aletleri 793.010.200,00 30,06 18,70 31,66 24,62 Aselsan 41.610.000.000,00 19,75 9,98 75,78 18,25 Anadolu Isuzu 1.512.000.000,00 19,36 6,88 47,90 18,00 Ata GMYO 130.862.500,00 5,93 2,86 21,63 5,51 Akın Tekstil 800.352.000,00 34,62 6,70 130,31 31,76 Atlas Yat. Ort. 105.000.000,00 2,22 0,59 84,17 1,75 Atlantis Yatırım Holding 44.480.000,00 9,27 0,84 456,00 5,56 Avrasya GMYO 292.320.000,00 4,53 0,92 168,87 4,06 Avrupa Yatırım Holding 180.000.000,00 6,68 0,81 289,61 6,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 3.303.000.000,00 18,85 9,83 36,88 18,35 A.V.O.D Gıda ve Tarım 696.600.000,00 13,70 1,31 316,13 7,74 Avrasya Petrol ve Tur. 144.000.000,00 3,74 0,92 75,82 3,20 Altınyunus Çeşme 1.249.000.000,00 124,70 5,14 400,10 49,96 Ayen Enerji 1.501.275.000,00 7,56 1,84 55,91 5,41 Ayes Çelik Hasır ve Çit 171.321.480,00 13,50 1,62 420,55 11,40 Aygaz 4.395.000.000,00 15,23 7,36 20,62 14,65 Bagfaş 900.000.000,00 22,94 9,50 18,91 20,00 Bak Ambalaj 727.200.000,00 22,76 3,95 177,30 20,20 Balatacılar Balatacılık 100.246.702,88 16,33 1,24 564,52 8,24 Banvit 5.201.226.108,00 54,30 13,14 180,02 52,00 Baştaş Başkent Çimento 2.285.181.914,40 17,37 2,19 570,66 17,37 Bayrak Taban Sanayi 249.998.125,00 11,57 3,60 194,72 10,61 Bera Holding 6.927.648.000,00 24,02 1,96 426,75 20,28 Beyaz Filo 1.014.818.750,00 15,01 2,24 225,26 10,18 Bosch Fren Sistemleri 3.112.500.000,00 1.437,80 149,00 332,62 1.245,00 Bim Mağazalar 45.843.600.000,00 76,80 43,36 63,39 75,50 Bizim Mağazaları 921.600.000,00 22,03 6,00 38,71 15,36 Beşiktaş Futbol Yat. 969.600.000,00 4,94 1,32 64,90 4,04 Bilici Yatırım 448.200.000,00 8,30 2,79 131,64 6,64 Bantaş Ambalaj 378.131.250,00 5,92 1,38 117,71 4,69 Bossa 1.106.700.000,00 19,00 4,92 121,46 17,85 Brisa 6.084.030.487,50 20,98 6,01 112,60 19,94 Birko Mensucat 133.200.000,00 2,00 0,22 258,06 1,11 Berkosan Yalıtım 139.152.000,00 9,99 1,59 225,55 8,92 Birlik Mensucat 56.872.788,12 4,19 0,85 203,51 3,46 Borusan Mannesmann 3.940.650.000,00 36,50 6,48 142,79 27,80 Borusan Yat. Paz. 12.850.312.500,00 673,90 38,86 662,60 456,90 Batısöke Çimento 976.000.000,00 2,91 0,68 86,26 2,44 Batı Çimento 847.800.000,00 4,90 1,80 42,30 4,71 Bursa Çimento 2.167.200.000,00 12,48 2,49 200,75 12,04 Burçelik 177.072.480,00 34,46 4,10 261,79 21,02 Burçelik Vana 364.885.391,52 94,45 8,72 411,43 49,66 Casa Emtia Petrol 519.400.000,00 153,00 6,98 1.028,86 106,00 Coca Cola İçecek 16.737.597.455,60 66,30 31,81 73,80 65,80 Çelik Halat 353.430.000,00 24,36 4,80 229,54 21,42 Çemaş Döküm 1.019.100.000,00 2,71 0,63 71,52 2,15 Çemtaş 1.609.552.339,20 16,86 4,22 96,09 15,94 Ceo Event Medya 282.920.000,00 10,10 2,08 75,58 6,43 Çimsa 2.404.503.067,60 18,75 5,49 96,04 17,80 Çelebi 4.493.070.000,00 191,90 44,96 86,11 184,90 Çimbeton 524.805.000,00 296,50 23,10 618,61 296,50 Çimentaş 3.149.986.669,31 41,50 8,71 141,07 36,16 Cosmos Yat. Holding 48.360.000,00 14,28 1,63 295,10 8,06 Credıtwest Faktorıng 469.600.000,00 8,46 1,85 103,82 5,87 Carrefoursa 9.174.156.378,70 216,41 24,20 171,48 71,80 Çuhadaroğlu Metal 550.762.500,00 8,35 1,71 142,32 7,73 Dagi Yatırım Holding 139.320.000,00 23,56 1,66 470,80 12,90 Dagi Giyim 349.431.000,00 16,24 1,31 222,80 8,07 Dardanel 1.784.938.725,50 35,24 2,87 783,91 33,50 Denge Holding 274.000.000,00 6,32 0,78 300,00 5,48 Derlüks Deri 244.755.000,00 11,91 1,76 118,00 8,82 Derimod 262.980.000,00 11,50 2,77 36,41 9,74 Desa Deri 479.421.986,44 10,18 1,95 114,54 9,74 Despec Bilgisayar 300.380.000,00 14,21 3,09 208,02 13,06 Deva Holding 4.828.465.607,01 26,36 6,95 170,39 24,14 Datagate Bilgisayar 483.300.000,00 18,15 4,91 106,27 16,11 Doğuş GMYO 2.712.503.611,62 14,10 2,95 80,35 8,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 739.941.859,25 3,38 0,99 66,67 2,75 Diriteks Diriliş Tekstil 39.724.500,00 4,70 0,59 378,21 3,73 Ditaş Doğan 326.800.000,00 43,90 6,62 243,45 32,68 Demısaş Döküm 347.025.000,00 7,95 2,06 89,94 6,61 Dinamik Isı Makina Yalıtım 272.877.500,00 15,00 3,87 180,36 10,85 Doğuş Otomotiv 6.322.800.000,00 34,54 4,92 201,89 28,74 Doğan Burda 438.907.887,00 32,88 2,43 269,69 22,44 DO-CO 6.138.720.000,00 662,10 204,60 11,70 630,00 Doğusan 131.400.000,00 4,73 1,03 110,58 4,38 Doğan Holding 8.034.000.544,16 3,25 1,16 70,98 3,07 Döktaş Dökümcülük 3.551.920.000,00 53,96 11,68 -3,24 30,62 Duran Doğan Basım 367.150.000,00 12,55 4,96 57,76 10,49 Dyo Boya 1.136.000.000,00 17,56 2,76 131,84 11,36 Deniz GMYO 513.000.000,00 4,06 1,02 62,53 3,42 Eczacıbaşı İlaç 5.112.039.600,00 8,44 2,88 104,35 7,46 Eczacıbaşı Yatırım 2.912.700.000,00 31,76 6,57 187,99 27,74 Edip Gayrimenkul 215.800.000,00 3,78 0,89 138,85 3,32 Ege Endüstri 5.575.815.000,00 1.902,00 375,43 214,65 1.770,10 Ege Gübre 1.452.000.000,00 165,51 29,68 196,49 145,20 Ege Profil 3.096.705.555,68 39,24 7,69 219,47 38,24 Ege Seramik 771.750.000,00 10,64 2,44 179,73 10,29 Emlak Konut GMYO 8.132.000.000,00 2,40 1,03 47,82 2,14 Ekiz Kimya 51.177.207,77 21,50 0,59 1.068,85 7,13 Emek Elektrik 143.856.000,00 7,21 0,92 272,33 5,92 Eminiş Ambalaj 228.408.000,00 70,60 1,50 2.323,68 36,84 Enerjisa Enerji 14.775.172.778,67 12,86 5,63 85,72 12,51 Enka İnşaat 41.272.000.000,00 7,82 4,76 32,03 7,37 Egeplast 666.000.000,00 33,40 8,80 166,40 33,30 Erbosan 820.000.000,00 46,96 13,59 67,86 41,00 Ereğli Demir Çelik 52.255.000.000,00 15,58 6,61 69,50 14,93 Ersu Gıda 177.840.000,00 7,19 1,70 138,65 4,94 Escort Teknoloji 328.448.097,00 7,41 1,20 372,66 6,57 Esenboğa Elektrik 1.217.920.000,00 21,98 9,35 103,53 19,03 Etiler Gıda 159.200.000,00 5,38 0,66 240,87 3,98 Euro Trend Yat. Ort. 72.000.000,00 7,35 0,66 201,55 3,60 Euro Yatırım Holding 170.400.000,00 3,41 0,70 89,33 2,84 Euro Kapital Yat. Ort. 77.000.000,00 4,81 0,77 140,06 3,85 Euro Yat. Ort. 90.200.000,00 11,67 0,67 300,62 4,51 Fade Gıda 436.395.000,00 7,44 2,64 134,47 6,19 Fenerbahçe Futbol 2.925.848.800,00 54,15 6,40 104,28 29,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 199.062.500,00 9,93 2,20 39,39 6,37 F-M İzmit Piston 1.774.604.997,00 153,20 31,81 162,44 124,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 521.200.000,00 13,68 4,00 69,44 13,03 Formet Çelik Kapı 361.000.000,00 8,80 1,66 58,33 4,75 Frigo Pak Gıda 232.878.000,00 32,94 3,30 199,48 20,98 Ford Otosan 44.214.660.000,00 130,90 39,29 90,58 126,00 Garanti Bankası 43.554.000.000,00 12,62 6,24 -6,91 10,37 Garanti Faktoring 884.835.000,00 13,55 2,98 187,60 11,13 Gedik Y. Men. Değ. 1.512.000.000,00 13,86 3,12 300,64 12,60 Gediz Ambalaj 312.595.200,00 31,24 4,87 296,45 26,80 Gentaş 914.760.000,00 6,43 1,57 188,07 5,94 Gersan Elektrik 491.200.000,00 7,74 1,68 92,48 6,14 Global Men. Değ. 240.400.000,00 6,43 1,13 219,68 6,01 Güler Yat. Holding 326.100.000,00 24,48 1,27 435,47 10,87 Global Yat. Holding 1.525.157.758,47 7,38 2,01 -3,90 4,68 Göltaş Çimento 742.680.000,00 42,84 9,28 131,93 41,26 Good-Year 2.257.200.000,00 8,51 2,66 106,42 8,36 Gözde Girişim 3.072.300.000,00 8,28 2,18 55,25 7,98 Garanti Yat. Ort. 121.125.000,00 4,48 0,83 224,04 3,23 GSD Denizcilik 262.991.512,43 5,60 1,35 96,88 5,04 GSD Holding 1.129.500.000,00 2,80 0,87 68,46 2,51 Galatasaray Sportif 2.187.000.000,00 5,25 1,31 99,51 4,05 Gübre Fabrik. 28.740.700.000,00 88,60 8,17 851,88 86,05 T. Halk Bankası 13.754.195.804,19 7,48 4,63 -5,92 5,56 Hatay Tekstil 292.950.000,00 16,80 4,28 107,16 13,95 Hedef Girişim 583.800.000,00 8,68 1,21 249,50 8,34 Hektaş 4.339.780.879,67 20,32 7,36 137,78 19,07 Halk GMYO 3.113.700.000,00 4,82 0,95 175,63 3,21 HUB Girişim 546.000.000,00 33,82 9,02 93,85 18,20 Hürriyet Gzt. 1.243.200.000,00 2,73 0,71 84,21 2,10 ICBC Turkey Bank 5.590.000.000,00 8,59 2,73 23,34 6,50 İdealist Danışmanlık 127.870.000,00 15,40 1,84 305,42 13,46 İdealist GMYO 68.000.000,00 9,71 1,80 122,22 6,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 619.699.135,88 1,45 0,34 83,87 1,14 İhlas Ev Aletleri 658.940.000,00 4,19 1,53 -39,94 1,88 İhlas Gazetecilik 730.800.000,00 8,90 2,10 -10,57 4,06 İhlas Holding 980.096.000,00 1,40 0,38 36,26 1,24 İhlas Gayrimenkul 1.250.000.000,00 1,69 0,58 21,44 1,25 İhlas Yayın Holding 513.000.000,00 1,48 0,36 36,75 1,14 İndeks Bilgisayar 1.071.280.000,00 19,54 5,49 103,95 19,13 Info Yatırım 645.000.000,00 6,74 0,98 236,85 6,45 İntema 775.656.000,00 40,98 5,60 330,89 39,90 Inveo Yatırım Holding 1.326.600.000,00 52,35 7,53 475,03 44,22 İpek Doğal Enerji 3.397.995.143,11 15,78 5,59 69,43 13,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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