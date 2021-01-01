Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2020 En Yüksek
|2020 En Düşük
|2020 Fark (%)
|2020 Kapanış
|Acıpayam Selüloz
|183.555.504,00
|23,72
|3,69
|171,11
|17,12
|Adel Kalemcilik
|825.457.500,00
|34,94
|8,05
|122,55
|34,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|705.600.000,00
|3,58
|0,79
|96,04
|2,80
|Anadolu Efes
|13.724.999.996,34
|24,58
|14,66
|8,94
|23,18
|Afyon Çimento
|2.044.000.000,00
|5,26
|1,39
|124,29
|5,11
|Anadolu Grubu Holding
|6.434.181.964,50
|28,62
|10,66
|50,20
|26,42
|Atakule GMYO
|582.120.000,00
|3,03
|0,95
|31,25
|2,52
|Akbank
|36.036.000.000,00
|8,99
|4,53
|-14,55
|6,93
|Akçansa
|3.166.534.508,86
|18,50
|5,92
|70,61
|16,54
|Ak Enerji
|1.611.452.440,00
|2,78
|0,61
|102,75
|2,21
|Akfen GMYO
|894.240.000,00
|5,47
|1,64
|20,00
|4,86
|Aksigorta
|2.845.800.000,00
|9,50
|3,98
|71,65
|9,30
|Akmerkez GMYO
|2.414.707.200,00
|94,35
|18,73
|189,22
|64,80
|Aksa
|4.723.512.500,00
|15,13
|5,22
|108,33
|14,59
|Aksa Enerji
|4.561.978.237,92
|7,93
|2,85
|95,79
|7,44
|Akiş GMYO
|1.958.090.470,50
|4,94
|1,69
|12,69
|3,53
|Aksu Enerji
|232.980.000,00
|15,75
|5,55
|-5,04
|14,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|213.857.050,00
|9,45
|1,10
|145,02
|5,17
|Alarko Holding
|3.758.400.000,00
|8,85
|3,26
|47,07
|8,64
|Albaraka Türk
|2.619.000.000,00
|2,11
|0,97
|26,80
|1,94
|Alarko Carrıer
|3.940.920.000,00
|411,00
|30,64
|510,96
|364,90
|Alcatel Lucent Teletaş
|1.147.864.897,52
|35,80
|9,33
|146,35
|29,66
|Alarko GMYO
|1.684.704.000,00
|27,48
|8,63
|77,98
|26,16
|Alkim Kağıt
|735.000.000,00
|14,99
|4,17
|158,31
|14,00
|Alkim Kimya
|2.235.000.000,00
|19,27
|5,83
|140,25
|14,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|229.950.000,00
|3,33
|0,40
|434,15
|2,19
|Anel Elektrik
|634.000.000,00
|4,25
|1,25
|79,82
|3,17
|Anadolu Hayat Emek.
|3.728.100.000,00
|9,54
|4,50
|42,48
|8,67
|Anadolu Sigorta
|3.775.000.000,00
|7,57
|4,09
|81,77
|7,55
|Arçelik
|20.542.137.432,00
|32,38
|12,28
|45,87
|30,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|1.147.910.000,00
|49,88
|6,34
|657,84
|48,08
|Arena Bilgisayar
|1.100.800.000,00
|43,70
|6,79
|372,20
|34,40
|Armada Bilgisayar
|1.177.920.000,00
|94,00
|10,60
|199,45
|49,08
|Arsan Tekstil
|617.390.100,00
|7,80
|2,20
|103,63
|7,29
|Artı Yatırım Holding
|58.000.000,00
|19,76
|0,58
|616,05
|5,80
|Arzum Ev Aletleri
|793.010.200,00
|30,06
|18,70
|31,66
|24,62
|Aselsan
|41.610.000.000,00
|19,75
|9,98
|75,78
|18,25
|Anadolu Isuzu
|1.512.000.000,00
|19,36
|6,88
|47,90
|18,00
|Ata GMYO
|130.862.500,00
|5,93
|2,86
|21,63
|5,51
|Akın Tekstil
|800.352.000,00
|34,62
|6,70
|130,31
|31,76
|Atlas Yat. Ort.
|105.000.000,00
|2,22
|0,59
|84,17
|1,75
|Atlantis Yatırım Holding
|44.480.000,00
|9,27
|0,84
|456,00
|5,56
|Avrasya GMYO
|292.320.000,00
|4,53
|0,92
|168,87
|4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|180.000.000,00
|6,68
|0,81
|289,61
|6,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|3.303.000.000,00
|18,85
|9,83
|36,88
|18,35
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|696.600.000,00
|13,70
|1,31
|316,13
|7,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|144.000.000,00
|3,74
|0,92
|75,82
|3,20
|Altınyunus Çeşme
|1.249.000.000,00
|124,70
|5,14
|400,10
|49,96
|Ayen Enerji
|1.501.275.000,00
|7,56
|1,84
|55,91
|5,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|171.321.480,00
|13,50
|1,62
|420,55
|11,40
|Aygaz
|4.395.000.000,00
|15,23
|7,36
|20,62
|14,65
|Bagfaş
|900.000.000,00
|22,94
|9,50
|18,91
|20,00
|Bak Ambalaj
|727.200.000,00
|22,76
|3,95
|177,30
|20,20
|Balatacılar Balatacılık
|100.246.702,88
|16,33
|1,24
|564,52
|8,24
|Banvit
|5.201.226.108,00
|54,30
|13,14
|180,02
|52,00
|Baştaş Başkent Çimento
|2.285.181.914,40
|17,37
|2,19
|570,66
|17,37
|Bayrak Taban Sanayi
|249.998.125,00
|11,57
|3,60
|194,72
|10,61
|Bera Holding
|6.927.648.000,00
|24,02
|1,96
|426,75
|20,28
|Beyaz Filo
|1.014.818.750,00
|15,01
|2,24
|225,26
|10,18
|Bosch Fren Sistemleri
|3.112.500.000,00
|1.437,80
|149,00
|332,62
|1.245,00
|Bim Mağazalar
|45.843.600.000,00
|76,80
|43,36
|63,39
|75,50
|Bizim Mağazaları
|921.600.000,00
|22,03
|6,00
|38,71
|15,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|969.600.000,00
|4,94
|1,32
|64,90
|4,04
|Bilici Yatırım
|448.200.000,00
|8,30
|2,79
|131,64
|6,64
|Bantaş Ambalaj
|378.131.250,00
|5,92
|1,38
|117,71
|4,69
|Bossa
|1.106.700.000,00
|19,00
|4,92
|121,46
|17,85
|Brisa
|6.084.030.487,50
|20,98
|6,01
|112,60
|19,94
|Birko Mensucat
|133.200.000,00
|2,00
|0,22
|258,06
|1,11
|Berkosan Yalıtım
|139.152.000,00
|9,99
|1,59
|225,55
|8,92
|Birlik Mensucat
|56.872.788,12
|4,19
|0,85
|203,51
|3,46
|Borusan Mannesmann
|3.940.650.000,00
|36,50
|6,48
|142,79
|27,80
|Borusan Yat. Paz.
|12.850.312.500,00
|673,90
|38,86
|662,60
|456,90
|Batısöke Çimento
|976.000.000,00
|2,91
|0,68
|86,26
|2,44
|Batı Çimento
|847.800.000,00
|4,90
|1,80
|42,30
|4,71
|Bursa Çimento
|2.167.200.000,00
|12,48
|2,49
|200,75
|12,04
|Burçelik
|177.072.480,00
|34,46
|4,10
|261,79
|21,02
|Burçelik Vana
|364.885.391,52
|94,45
|8,72
|411,43
|49,66
|Casa Emtia Petrol
|519.400.000,00
|153,00
|6,98
|1.028,86
|106,00
|Coca Cola İçecek
|16.737.597.455,60
|66,30
|31,81
|73,80
|65,80
|Çelik Halat
|353.430.000,00
|24,36
|4,80
|229,54
|21,42
|Çemaş Döküm
|1.019.100.000,00
|2,71
|0,63
|71,52
|2,15
|Çemtaş
|1.609.552.339,20
|16,86
|4,22
|96,09
|15,94
|Ceo Event Medya
|282.920.000,00
|10,10
|2,08
|75,58
|6,43
|Çimsa
|2.404.503.067,60
|18,75
|5,49
|96,04
|17,80
|Çelebi
|4.493.070.000,00
|191,90
|44,96
|86,11
|184,90
|Çimbeton
|524.805.000,00
|296,50
|23,10
|618,61
|296,50
|Çimentaş
|3.149.986.669,31
|41,50
|8,71
|141,07
|36,16
|Cosmos Yat. Holding
|48.360.000,00
|14,28
|1,63
|295,10
|8,06
|Credıtwest Faktorıng
|469.600.000,00
|8,46
|1,85
|103,82
|5,87
|Carrefoursa
|9.174.156.378,70
|216,41
|24,20
|171,48
|71,80
|Çuhadaroğlu Metal
|550.762.500,00
|8,35
|1,71
|142,32
|7,73
|Dagi Yatırım Holding
|139.320.000,00
|23,56
|1,66
|470,80
|12,90
|Dagi Giyim
|349.431.000,00
|16,24
|1,31
|222,80
|8,07
|Dardanel
|1.784.938.725,50
|35,24
|2,87
|783,91
|33,50
|Denge Holding
|274.000.000,00
|6,32
|0,78
|300,00
|5,48
|Derlüks Deri
|244.755.000,00
|11,91
|1,76
|118,00
|8,82
|Derimod
|262.980.000,00
|11,50
|2,77
|36,41
|9,74
|Desa Deri
|479.421.986,44
|10,18
|1,95
|114,54
|9,74
|Despec Bilgisayar
|300.380.000,00
|14,21
|3,09
|208,02
|13,06
|Deva Holding
|4.828.465.607,01
|26,36
|6,95
|170,39
|24,14
|Datagate Bilgisayar
|483.300.000,00
|18,15
|4,91
|106,27
|16,11
|Doğuş GMYO
|2.712.503.611,62
|14,10
|2,95
|80,35
|8,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|739.941.859,25
|3,38
|0,99
|66,67
|2,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|39.724.500,00
|4,70
|0,59
|378,21
|3,73
|Ditaş Doğan
|326.800.000,00
|43,90
|6,62
|243,45
|32,68
|Demısaş Döküm
|347.025.000,00
|7,95
|2,06
|89,94
|6,61
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|272.877.500,00
|15,00
|3,87
|180,36
|10,85
|Doğuş Otomotiv
|6.322.800.000,00
|34,54
|4,92
|201,89
|28,74
|Doğan Burda
|438.907.887,00
|32,88
|2,43
|269,69
|22,44
|DO-CO
|6.138.720.000,00
|662,10
|204,60
|11,70
|630,00
|Doğusan
|131.400.000,00
|4,73
|1,03
|110,58
|4,38
|Doğan Holding
|8.034.000.544,16
|3,25
|1,16
|70,98
|3,07
|Döktaş Dökümcülük
|3.551.920.000,00
|53,96
|11,68
|-3,24
|30,62
|Duran Doğan Basım
|367.150.000,00
|12,55
|4,96
|57,76
|10,49
|Dyo Boya
|1.136.000.000,00
|17,56
|2,76
|131,84
|11,36
|Deniz GMYO
|513.000.000,00
|4,06
|1,02
|62,53
|3,42
|Eczacıbaşı İlaç
|5.112.039.600,00
|8,44
|2,88
|104,35
|7,46
|Eczacıbaşı Yatırım
|2.912.700.000,00
|31,76
|6,57
|187,99
|27,74
|Edip Gayrimenkul
|215.800.000,00
|3,78
|0,89
|138,85
|3,32
|Ege Endüstri
|5.575.815.000,00
|1.902,00
|375,43
|214,65
|1.770,10
|Ege Gübre
|1.452.000.000,00
|165,51
|29,68
|196,49
|145,20
|Ege Profil
|3.096.705.555,68
|39,24
|7,69
|219,47
|38,24
|Ege Seramik
|771.750.000,00
|10,64
|2,44
|179,73
|10,29
|Emlak Konut GMYO
|8.132.000.000,00
|2,40
|1,03
|47,82
|2,14
|Ekiz Kimya
|51.177.207,77
|21,50
|0,59
|1.068,85
|7,13
|Emek Elektrik
|143.856.000,00
|7,21
|0,92
|272,33
|5,92
|Eminiş Ambalaj
|228.408.000,00
|70,60
|1,50
|2.323,68
|36,84
|Enerjisa Enerji
|14.775.172.778,67
|12,86
|5,63
|85,72
|12,51
|Enka İnşaat
|41.272.000.000,00
|7,82
|4,76
|32,03
|7,37
|Egeplast
|666.000.000,00
|33,40
|8,80
|166,40
|33,30
|Erbosan
|820.000.000,00
|46,96
|13,59
|67,86
|41,00
|Ereğli Demir Çelik
|52.255.000.000,00
|15,58
|6,61
|69,50
|14,93
|Ersu Gıda
|177.840.000,00
|7,19
|1,70
|138,65
|4,94
|Escort Teknoloji
|328.448.097,00
|7,41
|1,20
|372,66
|6,57
|Esenboğa Elektrik
|1.217.920.000,00
|21,98
|9,35
|103,53
|19,03
|Etiler Gıda
|159.200.000,00
|5,38
|0,66
|240,87
|3,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|72.000.000,00
|7,35
|0,66
|201,55
|3,60
|Euro Yatırım Holding
|170.400.000,00
|3,41
|0,70
|89,33
|2,84
|Euro Kapital Yat. Ort.
|77.000.000,00
|4,81
|0,77
|140,06
|3,85
|Euro Yat. Ort.
|90.200.000,00
|11,67
|0,67
|300,62
|4,51
|Fade Gıda
|436.395.000,00
|7,44
|2,64
|134,47
|6,19
|Fenerbahçe Futbol
|2.925.848.800,00
|54,15
|6,40
|104,28
|29,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|199.062.500,00
|9,93
|2,20
|39,39
|6,37
|F-M İzmit Piston
|1.774.604.997,00
|153,20
|31,81
|162,44
|124,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|521.200.000,00
|13,68
|4,00
|69,44
|13,03
|Formet Çelik Kapı
|361.000.000,00
|8,80
|1,66
|58,33
|4,75
|Frigo Pak Gıda
|232.878.000,00
|32,94
|3,30
|199,48
|20,98
|Ford Otosan
|44.214.660.000,00
|130,90
|39,29
|90,58
|126,00
|Garanti Bankası
|43.554.000.000,00
|12,62
|6,24
|-6,91
|10,37
|Garanti Faktoring
|884.835.000,00
|13,55
|2,98
|187,60
|11,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|1.512.000.000,00
|13,86
|3,12
|300,64
|12,60
|Gediz Ambalaj
|312.595.200,00
|31,24
|4,87
|296,45
|26,80
|Gentaş
|914.760.000,00
|6,43
|1,57
|188,07
|5,94
|Gersan Elektrik
|491.200.000,00
|7,74
|1,68
|92,48
|6,14
|Global Men. Değ.
|240.400.000,00
|6,43
|1,13
|219,68
|6,01
|Güler Yat. Holding
|326.100.000,00
|24,48
|1,27
|435,47
|10,87
|Global Yat. Holding
|1.525.157.758,47
|7,38
|2,01
|-3,90
|4,68
|Göltaş Çimento
|742.680.000,00
|42,84
|9,28
|131,93
|41,26
|Good-Year
|2.257.200.000,00
|8,51
|2,66
|106,42
|8,36
|Gözde Girişim
|3.072.300.000,00
|8,28
|2,18
|55,25
|7,98
|Garanti Yat. Ort.
|121.125.000,00
|4,48
|0,83
|224,04
|3,23
|GSD Denizcilik
|262.991.512,43
|5,60
|1,35
|96,88
|5,04
|GSD Holding
|1.129.500.000,00
|2,80
|0,87
|68,46
|2,51
|Galatasaray Sportif
|2.187.000.000,00
|5,25
|1,31
|99,51
|4,05
|Gübre Fabrik.
|28.740.700.000,00
|88,60
|8,17
|851,88
|86,05
|T. Halk Bankası
|13.754.195.804,19
|7,48
|4,63
|-5,92
|5,56
|Hatay Tekstil
|292.950.000,00
|16,80
|4,28
|107,16
|13,95
|Hedef Girişim
|583.800.000,00
|8,68
|1,21
|249,50
|8,34
|Hektaş
|4.339.780.879,67
|20,32
|7,36
|137,78
|19,07
|Halk GMYO
|3.113.700.000,00
|4,82
|0,95
|175,63
|3,21
|HUB Girişim
|546.000.000,00
|33,82
|9,02
|93,85
|18,20
|Hürriyet Gzt.
|1.243.200.000,00
|2,73
|0,71
|84,21
|2,10
|ICBC Turkey Bank
|5.590.000.000,00
|8,59
|2,73
|23,34
|6,50
|İdealist Danışmanlık
|127.870.000,00
|15,40
|1,84
|305,42
|13,46
|İdealist GMYO
|68.000.000,00
|9,71
|1,80
|122,22
|6,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|619.699.135,88
|1,45
|0,34
|83,87
|1,14
|İhlas Ev Aletleri
|658.940.000,00
|4,19
|1,53
|-39,94
|1,88
|İhlas Gazetecilik
|730.800.000,00
|8,90
|2,10
|-10,57
|4,06
|İhlas Holding
|980.096.000,00
|1,40
|0,38
|36,26
|1,24
|İhlas Gayrimenkul
|1.250.000.000,00
|1,69
|0,58
|21,44
|1,25
|İhlas Yayın Holding
|513.000.000,00
|1,48
|0,36
|36,75
|1,14
|İndeks Bilgisayar
|1.071.280.000,00
|19,54
|5,49
|103,95
|19,13
|Info Yatırım
|645.000.000,00
|6,74
|0,98
|236,85
|6,45
|İntema
|775.656.000,00
|40,98
|5,60
|330,89
|39,90
|Inveo Yatırım Holding
|1.326.600.000,00
|52,35
|7,53
|475,03
|44,22
|İpek Doğal Enerji
|3.397.995.143,11
|15,78
|5,59
|69,43
|13,08
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi