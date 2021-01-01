Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yıllık yatırımcı rehberi (8)

01.01.2021 11:23
Yıllık yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 KapanışAcıpayam Selüloz183.555.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 Kapanış
Acıpayam Selüloz183.555.504,0023,723,69171,1117,12
Adel Kalemcilik825.457.500,0034,948,05122,5534,94
Adese Alışveriş Ticaret705.600.000,003,580,7996,042,80
Anadolu Efes13.724.999.996,3424,5814,668,9423,18
Afyon Çimento2.044.000.000,005,261,39124,295,11
Anadolu Grubu Holding6.434.181.964,5028,6210,6650,2026,42
Atakule GMYO582.120.000,003,030,9531,252,52
Akbank36.036.000.000,008,994,53-14,556,93
Akçansa3.166.534.508,8618,505,9270,6116,54
Ak Enerji1.611.452.440,002,780,61102,752,21
Akfen GMYO894.240.000,005,471,6420,004,86
Aksigorta2.845.800.000,009,503,9871,659,30
Akmerkez GMYO2.414.707.200,0094,3518,73189,2264,80
Aksa4.723.512.500,0015,135,22108,3314,59
Aksa Enerji4.561.978.237,927,932,8595,797,44
Akiş GMYO1.958.090.470,504,941,6912,693,53
Aksu Enerji232.980.000,0015,755,55-5,0414,12
Akdeniz Yatırım Hold.213.857.050,009,451,10145,025,17
Alarko Holding3.758.400.000,008,853,2647,078,64
Albaraka Türk2.619.000.000,002,110,9726,801,94
Alarko Carrıer3.940.920.000,00411,0030,64510,96364,90
Alcatel Lucent Teletaş1.147.864.897,5235,809,33146,3529,66
Alarko GMYO1.684.704.000,0027,488,6377,9826,16
Alkim Kağıt735.000.000,0014,994,17158,3114,00
Alkim Kimya2.235.000.000,0019,275,83140,2514,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji229.950.000,003,330,40434,152,19
Anel Elektrik634.000.000,004,251,2579,823,17
Anadolu Hayat Emek.3.728.100.000,009,544,5042,488,67
Anadolu Sigorta3.775.000.000,007,574,0981,777,55
Arçelik20.542.137.432,0032,3812,2845,8730,40
ARD Bilişim Teknolojileri1.147.910.000,0049,886,34657,8448,08
Arena Bilgisayar1.100.800.000,0043,706,79372,2034,40
Armada Bilgisayar1.177.920.000,0094,0010,60199,4549,08
Arsan Tekstil617.390.100,007,802,20103,637,29
Artı Yatırım Holding58.000.000,0019,760,58616,055,80
Arzum Ev Aletleri793.010.200,0030,0618,7031,6624,62
Aselsan41.610.000.000,0019,759,9875,7818,25
Anadolu Isuzu1.512.000.000,0019,366,8847,9018,00
Ata GMYO130.862.500,005,932,8621,635,51
Akın Tekstil800.352.000,0034,626,70130,3131,76
Atlas Yat. Ort.105.000.000,002,220,5984,171,75
Atlantis Yatırım Holding44.480.000,009,270,84456,005,56
Avrasya GMYO292.320.000,004,530,92168,874,06
Avrupa Yatırım Holding180.000.000,006,680,81289,616,00
AvivaSA Emeklilik Hayat3.303.000.000,0018,859,8336,8818,35
A.V.O.D Gıda ve Tarım696.600.000,0013,701,31316,137,74
Avrasya Petrol ve Tur.144.000.000,003,740,9275,823,20
Altınyunus Çeşme1.249.000.000,00124,705,14400,1049,96
Ayen Enerji1.501.275.000,007,561,8455,915,41
Ayes Çelik Hasır ve Çit171.321.480,0013,501,62420,5511,40
Aygaz4.395.000.000,0015,237,3620,6214,65
Bagfaş900.000.000,0022,949,5018,9120,00
Bak Ambalaj727.200.000,0022,763,95177,3020,20
Balatacılar Balatacılık100.246.702,8816,331,24564,528,24
Banvit5.201.226.108,0054,3013,14180,0252,00
Baştaş Başkent Çimento2.285.181.914,4017,372,19570,6617,37
Bayrak Taban Sanayi249.998.125,0011,573,60194,7210,61
Bera Holding6.927.648.000,0024,021,96426,7520,28
Beyaz Filo1.014.818.750,0015,012,24225,2610,18
Bosch Fren Sistemleri3.112.500.000,001.437,80149,00332,621.245,00
Bim Mağazalar45.843.600.000,0076,8043,3663,3975,50
Bizim Mağazaları921.600.000,0022,036,0038,7115,36
Beşiktaş Futbol Yat.969.600.000,004,941,3264,904,04
Bilici Yatırım448.200.000,008,302,79131,646,64
Bantaş Ambalaj378.131.250,005,921,38117,714,69
Bossa1.106.700.000,0019,004,92121,4617,85
Brisa6.084.030.487,5020,986,01112,6019,94
Birko Mensucat133.200.000,002,000,22258,061,11
Berkosan Yalıtım139.152.000,009,991,59225,558,92
Birlik Mensucat56.872.788,124,190,85203,513,46
Borusan Mannesmann3.940.650.000,0036,506,48142,7927,80
Borusan Yat. Paz.12.850.312.500,00673,9038,86662,60456,90
Batısöke Çimento976.000.000,002,910,6886,262,44
Batı Çimento847.800.000,004,901,8042,304,71
Bursa Çimento2.167.200.000,0012,482,49200,7512,04
Burçelik177.072.480,0034,464,10261,7921,02
Burçelik Vana364.885.391,5294,458,72411,4349,66
Casa Emtia Petrol519.400.000,00153,006,981.028,86106,00
Coca Cola İçecek16.737.597.455,6066,3031,8173,8065,80
Çelik Halat353.430.000,0024,364,80229,5421,42
Çemaş Döküm1.019.100.000,002,710,6371,522,15
Çemtaş1.609.552.339,2016,864,2296,0915,94
Ceo Event Medya282.920.000,0010,102,0875,586,43
Çimsa2.404.503.067,6018,755,4996,0417,80
Çelebi4.493.070.000,00191,9044,9686,11184,90
Çimbeton524.805.000,00296,5023,10618,61296,50
Çimentaş3.149.986.669,3141,508,71141,0736,16
Cosmos Yat. Holding48.360.000,0014,281,63295,108,06
Credıtwest Faktorıng469.600.000,008,461,85103,825,87
Carrefoursa9.174.156.378,70216,4124,20171,4871,80
Çuhadaroğlu Metal550.762.500,008,351,71142,327,73
Dagi Yatırım Holding139.320.000,0023,561,66470,8012,90
Dagi Giyim349.431.000,0016,241,31222,808,07
Dardanel1.784.938.725,5035,242,87783,9133,50
Denge Holding274.000.000,006,320,78300,005,48
Derlüks Deri244.755.000,0011,911,76118,008,82
Derimod262.980.000,0011,502,7736,419,74
Desa Deri479.421.986,4410,181,95114,549,74
Despec Bilgisayar300.380.000,0014,213,09208,0213,06
Deva Holding4.828.465.607,0126,366,95170,3924,14
Datagate Bilgisayar483.300.000,0018,154,91106,2716,11
Doğuş GMYO2.712.503.611,6214,102,9580,358,17
Doğtaş Kelebek Mobilya739.941.859,253,380,9966,672,75
Diriteks Diriliş Tekstil39.724.500,004,700,59378,213,73
Ditaş Doğan326.800.000,0043,906,62243,4532,68
Demısaş Döküm347.025.000,007,952,0689,946,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım272.877.500,0015,003,87180,3610,85
Doğuş Otomotiv6.322.800.000,0034,544,92201,8928,74
Doğan Burda438.907.887,0032,882,43269,6922,44
DO-CO6.138.720.000,00662,10204,6011,70630,00
Doğusan131.400.000,004,731,03110,584,38
Doğan Holding8.034.000.544,163,251,1670,983,07
Döktaş Dökümcülük3.551.920.000,0053,9611,68-3,2430,62
Duran Doğan Basım367.150.000,0012,554,9657,7610,49
Dyo Boya1.136.000.000,0017,562,76131,8411,36
Deniz GMYO513.000.000,004,061,0262,533,42
Eczacıbaşı İlaç5.112.039.600,008,442,88104,357,46
Eczacıbaşı Yatırım2.912.700.000,0031,766,57187,9927,74
Edip Gayrimenkul215.800.000,003,780,89138,853,32
Ege Endüstri5.575.815.000,001.902,00375,43214,651.770,10
Ege Gübre1.452.000.000,00165,5129,68196,49145,20
Ege Profil3.096.705.555,6839,247,69219,4738,24
Ege Seramik771.750.000,0010,642,44179,7310,29
Emlak Konut GMYO8.132.000.000,002,401,0347,822,14
Ekiz Kimya51.177.207,7721,500,591.068,857,13
Emek Elektrik143.856.000,007,210,92272,335,92
Eminiş Ambalaj228.408.000,0070,601,502.323,6836,84
Enerjisa Enerji14.775.172.778,6712,865,6385,7212,51
Enka İnşaat41.272.000.000,007,824,7632,037,37
Egeplast666.000.000,0033,408,80166,4033,30
Erbosan820.000.000,0046,9613,5967,8641,00
Ereğli Demir Çelik52.255.000.000,0015,586,6169,5014,93
Ersu Gıda177.840.000,007,191,70138,654,94
Escort Teknoloji328.448.097,007,411,20372,666,57
Esenboğa Elektrik1.217.920.000,0021,989,35103,5319,03
Etiler Gıda159.200.000,005,380,66240,873,98
Euro Trend Yat. Ort.72.000.000,007,350,66201,553,60
Euro Yatırım Holding170.400.000,003,410,7089,332,84
Euro Kapital Yat. Ort.77.000.000,004,810,77140,063,85
Euro Yat. Ort.90.200.000,0011,670,67300,624,51
Fade Gıda436.395.000,007,442,64134,476,19
Fenerbahçe Futbol2.925.848.800,0054,156,40104,2829,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.199.062.500,009,932,2039,396,37
F-M İzmit Piston1.774.604.997,00153,2031,81162,44124,30
Fonet Bilgi Teknolojileri521.200.000,0013,684,0069,4413,03
Formet Çelik Kapı361.000.000,008,801,6658,334,75
Frigo Pak Gıda232.878.000,0032,943,30199,4820,98
Ford Otosan44.214.660.000,00130,9039,2990,58126,00
Garanti Bankası43.554.000.000,0012,626,24-6,9110,37
Garanti Faktoring884.835.000,0013,552,98187,6011,13
Gedik Y. Men. Değ.1.512.000.000,0013,863,12300,6412,60
Gediz Ambalaj312.595.200,0031,244,87296,4526,80
Gentaş914.760.000,006,431,57188,075,94
Gersan Elektrik491.200.000,007,741,6892,486,14
Global Men. Değ.240.400.000,006,431,13219,686,01
Güler Yat. Holding326.100.000,0024,481,27435,4710,87
Global Yat. Holding1.525.157.758,477,382,01-3,904,68
Göltaş Çimento742.680.000,0042,849,28131,9341,26
Good-Year2.257.200.000,008,512,66106,428,36
Gözde Girişim3.072.300.000,008,282,1855,257,98
Garanti Yat. Ort.121.125.000,004,480,83224,043,23
GSD Denizcilik262.991.512,435,601,3596,885,04
GSD Holding1.129.500.000,002,800,8768,462,51
Galatasaray Sportif2.187.000.000,005,251,3199,514,05
Gübre Fabrik.28.740.700.000,0088,608,17851,8886,05
T. Halk Bankası13.754.195.804,197,484,63-5,925,56
Hatay Tekstil292.950.000,0016,804,28107,1613,95
Hedef Girişim583.800.000,008,681,21249,508,34
Hektaş4.339.780.879,6720,327,36137,7819,07
Halk GMYO3.113.700.000,004,820,95175,633,21
HUB Girişim546.000.000,0033,829,0293,8518,20
Hürriyet Gzt.1.243.200.000,002,730,7184,212,10
ICBC Turkey Bank5.590.000.000,008,592,7323,346,50
İdealist Danışmanlık127.870.000,0015,401,84305,4213,46
İdealist GMYO68.000.000,009,711,80122,226,80
Işıklar Enerji Yapı Hol.619.699.135,881,450,3483,871,14
İhlas Ev Aletleri658.940.000,004,191,53-39,941,88
İhlas Gazetecilik730.800.000,008,902,10-10,574,06
İhlas Holding980.096.000,001,400,3836,261,24
İhlas Gayrimenkul1.250.000.000,001,690,5821,441,25
İhlas Yayın Holding513.000.000,001,480,3636,751,14
İndeks Bilgisayar1.071.280.000,0019,545,49103,9519,13
Info Yatırım645.000.000,006,740,98236,856,45
İntema775.656.000,0040,985,60330,8939,90
Inveo Yatırım Holding1.326.600.000,0052,357,53475,0344,22
İpek Doğal Enerji3.397.995.143,1115,785,5969,4313,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
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Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
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Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
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Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
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Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
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15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
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Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
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Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
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Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
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