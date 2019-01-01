Yıllık Yatırımcı Rehberi (9)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: Ad Piyasa Değeri 2018 En Yüksek 2018 En Düşük 2018 Fark (%) 2018 Kapanış İş Y.
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, 2018 yılında TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2018 En Yüksek
|2018 En Düşük
|2018 Fark (%)
|2018 Kapanış
|İş Y. Men. Değ.
|731.300.000,00
|2,44
|1,9
|-3,39
|2,06
|İttifak Holding
|186.000.000,00
|5,54
|2,14
|33,05
|3,1
|İzmir Demir Çelik
|622.500.000,00
|3,4
|1,63
|-48,77
|1,66
|İzmir Fırça
|34.931.250,00
|11,22
|1,38
|-77,62
|2,07
|İzocam
|525.521.350,56
|36
|19,5
|-18,99
|21,42
|Jantsa Jant Sanayi
|308.580.000,00
|36,94
|22,7
|-9,59
|27,8
|Kafein Yazılım
|137.460.000,00
|8,52
|4,48
|0
|6,96
|Kaplamin
|72.000.000,00
|7,49
|2,87
|-8,16
|3,6
|Kardemir (A)
|437.352.635,97
|4,07
|1,73
|-38,31
|1,82
|Kardemir (B)
|218.630.744,57
|4,05
|1,73
|-37,54
|1,83
|Kardemir (D)
|1.700.892.683,57
|5,26
|2,1
|-32,09
|2,18
|Karel Elektronik
|243.194.400,00
|9,51
|3,58
|-28,23
|4,17
|Karsan Otomotiv
|768.000.000,00
|2,51
|1,14
|-17,95
|1,28
|Karsu Tekstil
|43.875.623,03
|2,09
|0,93
|-36,87
|1,25
|Kartonsan
|925.717.736,72
|385
|243
|17,27
|326,3
|Katmerciler Ekipman
|146.750.000,00
|13,6
|5,48
|-50,92
|5,87
|Kent Gıda
|3.448.341.659,00
|198,5
|113
|-12,82
|119
|Kerevitaş Gıda
|1.191.600.000,00
|5,05
|1,73
|-57,85
|1,8
|Kiler GMYO
|217.000.000,00
|4,05
|1,48
|-52,19
|1,75
|Klimasan Klima
|156.816.000,00
|6,75
|3,03
|-18,36
|3,96
|Koç Holding
|36.009.752.310,00
|18,99
|12,35
|-21,5
|14,2
|Konfrut Gıda
|157.608.000,00
|27
|14,3
|66,99
|23,88
|Konya Çimento
|867.472.320,00
|264,69
|164,7
|-27,98
|178
|Kordsa Teknik Tekstil
|1.902.494.363,28
|11,15
|5,83
|33,21
|9,78
|Koza Altın
|7.823.250.000,00
|56,2
|31,32
|34,29
|51,3
|Koza Madencilik
|2.801.937.600,00
|8,97
|4,96
|12,11
|7,22
|Kristal Kola
|100.800.000,00
|2,33
|0,98
|-39,69
|1,05
|Kron Telekomünikasyon
|124.136.063,10
|19
|8,41
|-52,97
|8,7
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|61.514.483,84
|4,69
|0,91
|-68,62
|1,13
|Kütahya Porselen
|181.621.440,00
|7,03
|4,36
|-35,2
|4,55
|Lider Faktoring
|101.250.000,00
|3,93
|2,1
|-17,16
|2,25
|Link Bilgisayar
|45.760.000,00
|19,27
|7,91
|-41,65
|8,32
|Logo Yazılım
|678.500.000,00
|62,9
|25,6
|-53,8
|27,14
|Lokman Hekim Sağlık
|108.000.000,00
|7,9
|4,01
|-25,36
|4,5
|Makina Takım
|308.000.000,00
|2,2
|1,01
|-23
|1,54
|Mardin Çimento
|357.048.240,00
|4,39
|2,72
|-15,32
|3,26
|Marka Yatırım Holding
|13.013.800,00
|1,73
|0,55
|-63,31
|0,62
|Marmaris Altınyunus
|96.852.812,16
|21,3
|13,63
|-7,58
|17,56
|Marshall
|252.200.000,00
|65,85
|24,02
|-51,31
|25,22
|Martı GMYO
|71.500.000,00
|2,54
|0,51
|-69,34
|0,65
|Martı Otel
|69.600.000,00
|1,1
|0,49
|-36,96
|0,58
|Mavi Giyim
|1.599.948.540,00
|59,59
|20,46
|-43,83
|32,22
|Menderes Tekstil
|180.000.000,00
|1,42
|0,54
|-13,25
|0,72
|Merko Gıda
|54.843.000,00
|2,17
|0,66
|-24,06
|1,01
|Metemtur Otelcilik
|18.900.000,00
|2,44
|0,92
|-29,05
|1,05
|Metro Holding
|228.000.000,00
|1,19
|0,71
|-23,23
|0,76
|Metro Petrol ve Tesisleri
|82.885.000,00
|3,18
|1,08
|-60
|1,1
|Migros Ticaret
|2.697.708.071,70
|29
|12,99
|-47,77
|14,9
|Milpa
|265.748.878,48
|2,65
|1,16
|-31,02
|1,49
|Mistral GMYO
|205.355.777,32
|2,24
|1
|-25,64
|1,53
|MLP Sağlık
|2.225.998.061,40
|19,35
|8,43
|0
|10,7
|Mondi Tire Kutsan
|372.000.000,00
|2,54
|1,5
|2,76
|1,86
|Net Holding
|1.105.196.836,52
|2,62
|1,65
|-11,31
|1,96
|Netaş Telekom.
|419.026.608,00
|16,68
|6,39
|-59,22
|6,46
|Niğbaş Niğde Beton
|216.000.000,00
|4,36
|0,55
|325,53
|4
|Nuh Çimento
|1.162.653.264,00
|10,71
|7,71
|-15,01
|7,74
|Nurol GMYO
|168.000.000,00
|5,85
|2,02
|-55,79
|2,1
|Odaş Elektrik
|259.282.500,00
|7,9
|1,85
|-68,17
|1,91
|Olmuksan-IP
|276.685.425,00
|5,52
|3,15
|-26,32
|3,37
|Orge Enerji Elektrik
|156.000.000,00
|4,15
|2,2
|-22,85
|3,12
|Osmanlı Menkul
|34.091.275,48
|5,26
|1,38
|-43,59
|1,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|82.329.480,00
|1,87
|0,77
|-33,74
|1,08
|Otokar
|2.118.000.000,00
|131,73
|60,75
|-26,89
|88,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|12.342.000,00
|1,94
|0,87
|-40
|1,02
|Özak GMYO
|527.500.000,00
|3,12
|2,04
|-9,83
|2,11
|Özbal Çelik Boru
|28.345.200,00
|3,16
|1,15
|-48,72
|1,38
|Özderici GMYO
|587.500.000,00
|11,45
|0,68
|222,59
|2,35
|Panora GMYO
|364.530.000,00
|5,1
|3,76
|-5,13
|4,19
|Park Elek.Madencilik
|358.770.055,63
|4,59
|2,33
|-42,21
|2,41
|Parsan
|675.501.120,00
|29,88
|8,1
|-25,13
|8,76
|Pegasus
|2.344.709.284,44
|38,06
|19,81
|-32,19
|22,92
|Peker GMYO
|601.200.000,00
|21,6
|5,2
|0
|20,04
|Penguen Gıda
|60.048.000,00
|2,42
|1,07
|-51,57
|1,08
|Pera GMYO
|68.607.000,00
|1,05
|0,44
|-12,5
|0,77
|Pergamon Dış Ticaret
|66.453.750,00
|12,17
|3,79
|133,69
|8,95
|Petkim
|8.316.000.000,00
|7,39
|3,81
|-24,9
|5,04
|Pınar Et ve Un
|221.875.200,00
|10,91
|5
|-44,38
|5,12
|Pınar Su
|55.953.385,56
|1,92
|1,16
|-30,56
|1,25
|Pınar Süt
|297.575.959,28
|13,71
|6,36
|-45,36
|6,62
|Plastikkart
|61.425.000,00
|3,27
|1,9
|-6,57
|2,7
|Polisan Holding
|2.312.500.000,00
|12,63
|4,44
|-27,66
|6,25
|Politeknik Metal
|135.000.000,00
|46,46
|32,02
|8,11
|36
|Prizma Press Matbaacılık
|37.200.000,00
|2,01
|1,49
|-4,32
|1,55
|QNB Finansbank
|30.183.500.000,00
|11,65
|4,01
|64,94
|9,01
|Ray Sigorta
|226.667.099,84
|1,87
|0,98
|-23,2
|1,39
|Reysaş GMYO
|169.740.000,69
|1,71
|0,49
|-45,67
|0,69
|Reysaş Lojistik
|88.319.000,00
|1,41
|0,65
|-42,19
|0,74
|Rhea Girişim
|27.423.000,00
|1,17
|0,5
|-41,07
|0,66
|RTA Laboratuvarları
|41.064.000,00
|3,09
|1,55
|-36,96
|1,74
|Sabancı Holding
|15.343.837.561,12
|11,27
|6,72
|-30,38
|7,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|57.330.000,00
|3,53
|1,52
|0
|1,96
|Sanel Mühendislik
|28.830.500,00
|2,97
|1,14
|27,49
|2,18
|Sanko Pazarlama
|207.900.000,00
|3,33
|1,91
|-18,09
|2,31
|Saray Matbaacılık
|18.300.000,00
|1,53
|0,85
|-6,54
|1
|Sarkuysan
|682.000.000,00
|3,75
|2,83
|8,79
|3,41
|Sasa Polyester
|4.954.950.000,00
|12,05
|6,73
|4,54
|8,19
|Say Reklamcılık
|24.205.000,00
|1,84
|0,71
|-43,71
|0,94
|Sekuro Plastik
|41.099.600,00
|14,2
|2,85
|-65,58
|2,96
|Selçuk Ecza Deposu
|1.732.590.000,00
|4,08
|2,7
|-20,34
|2,79
|Servet GMYO
|244.400.000,00
|4,96
|2,21
|54,61
|4,7
|Seyitler Kimya
|61.600.000,00
|8
|3,17
|-25,36
|3,85
|Silverline Endüstri
|60.300.000,00
|2,26
|1,12
|-22,89
|1,34
|Sinpaş GMYO
|323.081.569,71
|0,75
|0,29
|-46,07
|0,37
|Soda Sanayii
|7.100.000.000,00
|8,26
|4,09
|64,11
|7,1
|Söktaş
|50.952.400,00
|2,08
|1,03
|-23,49
|1,27
|Sönmez Filament
|174.922.800,00
|6,22
|2,66
|-22,92
|3,12
|Sönmez Pamuklu
|249.385.500,00
|7,69
|2,92
|-21,21
|3,12
|Şeker Fin. Kir.
|141.000.000,00
|2,88
|1,99
|16,44
|2,82
|Şekerbank
|1.273.800.000,00
|1,92
|0,91
|-39,89
|1,1
|Şişe Cam
|12.757.500.000,00
|6,55
|3,88
|24,63
|5,67
|Şok Marketler
|6.578.232.138,25
|11,7
|6,97
|0
|10,75
|T. Halk Bankası
|8.775.000.000,00
|11,16
|5,49
|-33,25
|7,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14.000.000.000,00
|60,68
|3,16
|405,58
|28
|T.S.K.B.
|2.268.000.000,00
|1,43
|0,67
|-32,68
|0,81
|T.Tuborg
|3.041.252.825,79
|12,79
|7,48
|-4,85
|9,43
|Tat Gıda
|519.520.000,00
|6,32
|3,45
|-25,61
|3,82
|TAV Havalimanları
|8.689.687.500,00
|33,4
|18,64
|11,46
|23,92
|Tek-Art Turizm
|255.000.000,00
|1,5
|0,65
|12,94
|0,85
|Tekfen Holding
|7.666.400.000,00
|23,8
|13,24
|26,5
|20,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|326.700.000,00
|5,87
|2,87
|-42,33
|2,97
|Temapol Polimer Plastik
|43.375.500,00
|5,21
|2,59
|-35,85
|3,06
|TGS Dış Ticaret
|35.250.000,00
|3,65
|1,77
|30,12
|2,35
|Tofaş Oto. Fab.
|8.450.000.000,00
|32,54
|15,93
|-45,74
|16,9
|Torunlar GMYO
|1.510.000.000,00
|3,36
|1,45
|-53,83
|1,51
|Trabzon Liman
|176.190.000,00
|19,58
|7,99
|0
|8,39
|Trabzonspor Sportif
|154.000.000,00
|2,53
|1,09
|-30
|1,54
|Trakya Cam
|3.787.500.000,00
|4,87
|2,91
|-24,74
|3,03
|Trend GMYO
|38.100.000,00
|1,79
|1,16
|0
|1,27
|TSKB GMYO
|246.000.000,00
|0,86
|0,43
|12,33
|0,82
|Tuğçelik
|63.900.000,00
|3,54
|1,99
|-33,02
|2,13
|Tukaş
|452.599.000,00
|3,13
|1,28
|-25,56
|1,66
|Turcas Petrol
|360.396.000,00
|2,9
|1,34
|-43,92
|1,41
|Turkcell
|26.774.000.000,00
|16,24
|9,47
|-15,28
|12,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|517.500.000,00
|10,48
|4,35
|-40,71
|4,5
|Tüpraş
|29.223.920.640,00
|144,2
|93,1
|8,2
|116,7
|Türk Hava Yolları
|22.231.800.000,00
|20,02
|12,3
|2,68
|16,11
|Türk Prysmian Kablo
|249.451.227,52
|2,57
|1,55
|-29,69
|1,76
|Türk Telekom
|13.650.000.000,00
|7,15
|3,17
|-39,44
|3,9
|Türk Traktör
|1.862.578.100,00
|75,12
|33,14
|-50,49
|34,9
|Türker Proje Gayrimenkul
|228.859.164,94
|42
|24,88
|-14,43
|32,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|12.718.980,00
|2,2
|0,94
|-33,33
|1,14
|Ulusoy Elektrik
|1.276.800.000,00
|17,2
|7,3
|76,13
|15,96
|Ulusoy Un Sanayi
|175.760.000,00
|3,02
|1,78
|-25,18
|2,08
|Uşak Seramik
|111.000.000,00
|2,3
|1,08
|-44,14
|1,11
|Utopya Turizm
|102.500.000,00
|5,95
|2,5
|-8,69
|4,1
|Ülker Bisküvi
|5.017.140.000,00
|24,6
|13,47
|-24,13
|14,67
|Ünye Çimento
|428.844.845,23
|4,6
|3,25
|-5,8
|3,47
|Vakıf Fin. Kir.
|249.200.000,00
|2,29
|1,2
|9,92
|1,78
|Vakıf GMYO
|447.750.000,00
|2,86
|1,48
|-20,82
|1,99
|Vakıflar Bankası
|9.750.000.000,00
|7,62
|2,98
|-41,57
|3,9
|Vakko Tekstil
|438.400.000,00
|5,18
|2,27
|-6,96
|2,74
|Vanet Gıda
|32.500.000,00
|4,33
|1,3
|-59,38
|1,3
|Verusa Holding
|1.162.000.000,00
|33,36
|13,4
|-27,53
|16,6
|Verusaturk Girisim
|172.120.000,00
|6,11
|2,04
|40,25
|3,31
|Vestel
|1.861.782.326,25
|12,49
|5,46
|-26,68
|5,55
|Vestel Beyaz Eşya
|2.283.800.000,00
|13,89
|8,17
|41,75
|12,02
|Viking Kağıt
|46.200.000,00
|1,73
|0,99
|-8,33
|1,1
|Yapı Kredi Koray GMYO
|68.800.000,00
|2,58
|1,29
|-25,86
|1,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.515.282.054,40
|3,2
|1,54
|-42,79
|1,6
|Yataş
|669.601.228,28
|10,7
|3,15
|-44,72
|4,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|46.882.500,00
|3,13
|0,86
|-10,01
|0,94
|Yeni Gimat GMYO
|1.295.078.400,00
|9,5
|7,37
|-3,66
|8,03
|Yeşil GMYO
|63.481.240,62
|0,74
|0,2
|-57,14
|0,27
|Yeşil Yapı
|60.504.031,90
|1,25
|0,19
|-74,51
|0,26
|Yeşil Yatırım Holding
|65.002.500,00
|35,9
|7,24
|-39,81
|9,63
|Yünsa
|127.137.600,00
|10,02
|3,91
|-3,11
|4,36
|Zorlu Enerji
|2.460.000.000,00
|2,22
|1,03
|-22,15
|1,23
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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