Yılmaz Akansu Toprağa verildi - Son Dakika

Kayseri'nin tanınmış iş insanlarından Yılmaz Akansu, 85 yaşında hayata veda etti.

Yılmaz Akansu için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camiinde cenaze namazı kılındı. Akansu'nun cenaze namazına ailesi ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.85 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Akansu, şehir mezarlığındaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Hayırsever kişiliğiyle de tanınan Yılmaz Akansu, yaptırdığı okul, cami ve sağlık ocağı ile biliniyordu. Yılmaz Akansu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ilk kurulduğu yıllarda ilk fabrika açan kişiler arasında yer alıyordu. - KAYSERİ